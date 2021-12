Deyverson diz que torcida do Palmeiras calou a do Flamengo na final da Libertadores

Herói do título da Libertadores do Palmeiras, Deyverson exaltou o papel da torcida no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, durante a final contra o Flamengo. Em entrevista ao podcast "Flow Sport Clube", o autor do gol da vitória por 2 a 1 do Verdão disse o seguinte:

"A torcida do Palmeiras só não entupiu ali porque estava difícil ir para o Uruguai. Se não ia engolir a torcida do Flamengo, com todo o respeito. A minoria como todo mundo está falando calou a torcida do Flamengo?! Eu estava lá cantando com eles".

"A torcida do Flamengo quietinha e todo mundo cantando: 1 a 0, a torcida do Palmeiras cantando e a do Flamengo calada. 1 a 0, vocês poderiam empatar...", disse Deyverson (veja abaixo).

Deyverson e as torcidas de Palmeiras / Flamengo na final da Libertadores.

Entrevista ao @FlowSportClub pic.twitter.com/e5KINyAOs6 — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) December 2, 2021

Deyverson entrou na prorrogação e marcou o gol da vitória depois de roubar a bola de Andreas Pereira, do Flamengo. Com o título, o Palmeiras chegou ao tri da Libertadores na sua história.