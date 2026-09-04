Valentijn Driessen e Mike Verweij têm pouca confiança em Dévy Rigaux como diretor técnico do Feyenoord, como fica claro no podcast Kick-off do De Telegraaf. A primeira janela de transferências, segundo ambos, está longe de poder ser chamada de sucesso.

“Quando vejo aquela conversa de mesa-redonda de Rigaux com vários jornalistas, eu realmente fico muito preocupado”, começa Verweij, que faz a comparação com um ex-diretor técnico do Ajax. “Espero que este não vire o novo Sven Mislintat.”

“Ele diz: ‘Nenhum clube pode conversar com Hadj Moussa, porque ele tem contrato em vigor’. Bem, isso é muito ingênuo, porque isso acontece em todo lugar”, prossegue Verweij. “Também não teriam sido oferecidos 30 milhões por Read, e Rigaux se escora na proposta ‘oficial’ de 26 milhões. Mas, em contato telefônico, a Roma indicou imediatamente que queria ir na direção desses 30 milhões.”

“Outra comparação com Mislintat é que ele contrata jogadores da segunda divisão da Bundesliga. E outra semelhança é que, na mídia, dá para perceber que todo mundo está nas nuvens com Rigaux, como se tivesse entrado um milagre do mundo. Também foi assim com Mislintat.”

“Foi realmente uma mesa-redonda escandalosa! A forma como ele falou sobre Dennis te Kloese…”, interrompe Driessen. “Ele não disse diretamente, mas soltou várias coisas sobre o período de Te Kloese. Jogadores demais, massa salarial muito alta, amortizações demais… Ele sabia no que estava se metendo, não sabia?”

“Bom, estou muito curioso para ver se, dessa ‘maneira completamente diferente’, ele vai alcançar os mesmos resultados de Dennis te Kloese”, esbraveja Driessen. “Você pode entrar na Champions League com este time, mas vai terminar sem qualquer chance na lanterna. E então qual é o valor de Read, Hadj Moussa e Zechiël?”

Verweij então faz ainda uma quarta comparação entre Rigaux e Mislintat. “Todo mundo cai no papo furado dele! Tjark Ernst, material para a Die Mannschaft… Cada bola diagonal é um gol sofrido!”