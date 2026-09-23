O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, criticou seus jogadores, apesar da vitória sobre o Kuwait na abertura da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

A seleção saudita venceu a do Kuwait pelo placar de 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos da 27ª edição da Copa do Golfo Árabe.

Donis afirmou, em declarações aos canais cataris "Al-Kass" após o fim da partida: "Parabenizo os jogadores porque se esforçaram muito e deram tudo".

E ponderou: "Mas em partidas como esta, precisamos ser mais tranquilos, tomar as decisões adequadas e fazer as coisas certas".

E explicou: "Não é possível termos a posse de bola perto da área do adversário em muitos momentos, sem termos chances reais de gol e sem marcar".

E acrescentou: "Podemos tornar esse tipo de partida mais fácil, e o próximo passo para nós é deixar nossos jogadores mais tranquilos e confiantes para tomar as decisões certas".

E completou: "Estou feliz por conquistar os três pontos, mas ainda sofremos com o mesmo problema desde a Copa do Mundo: temos a posse de bola, controlamos a partida e levamos a bola para perto da área do adversário".

E prosseguiu: "Mas o último passe e a última decisão não são os melhores, então precisamos tomar decisões melhores e marcar os gols".

Vale lembrar que o único gol da seleção saudita nas redes da do Kuwait foi contra, de Youssef Al-Haqan, depois que o chute de Hammam Al-Hammami bateu em seu pé, enganou o goleiro e morreu no fundo das redes.