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Tim Ursinus
Traduzido por

"Deveriam ter substituído todo mundo": Lothar Matthäus faz dura avaliação do Eintracht Frankfurt e de Adi Hütter

Bundesliga
Eintracht Frankfurt x Colônia
Eintracht Frankfurt
Colônia
R. Koch
L. Matthaeus
A. Huetter

O Eintracht Frankfurt está mergulhado em uma crise e, além disso, ainda precisa administrar o caso Robin Koch. Lothar Matthäus fez agora uma dura avaliação da SGE e do técnico Adi Hütter.

O jogador com mais partidas pela seleção alemã disse à Sport Bild estar surpreso com a desmoralização pública do capitão após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do RB Leipzig no fim de semana e criticou o técnico da equipe de Hessen: "As declarações duras sobre Robin Koch me surpreenderam. Foi infeliz ele falar em alívio ao substituir seu capitão. Isso não pega bem."

Hütter havia substituído Koch já no intervalo e, depois, cobrado o jogador com palavras duras. Na quinta-feira, o austríaco afastou qualquer dúvida sobre a posição do jogador da seleção. "Ele vai jogar e continuará sendo o capitão. Não há dúvida nem discussão", disse antes da partida da Bundesliga contra o 1. FC Köln, na noite de sexta-feira.

"No fim das contas, o que importa é sempre o desempenho. E espero isso também de um líder", explicou Hütter. Koch sabe disso, e os dois conversaram várias vezes sobre o assunto nesta semana. O técnico disse que poderia ter substituído "todos os outros também" contra o RB e que Koch "entendeu e não considerou isso grave. Ele recebeu muito bem a decisão."

RB Leipzig v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images

Eintracht Frankfurt em crise: Lothar Matthäus faz duras críticas

Matthäus, que conhece Hütter há 20 anos, fez uma avaliação semelhante e julgou duramente a atuação do Eintracht em Leipzig: "Ele deve estar realmente insatisfeito com Koch. Suspeito que o primeiro tempo em Leipzig tenha sido a gota d'água. Pelo desempenho, seria preciso substituir todos."

Após cinco rodadas, a ambiciosa equipe de Hessen ocupa a decepcionante 14ª posição na tabela da Bundesliga. Além da magra marca de cinco pontos, o Frankfurt já sofreu 16 gols e tem, no momento, a terceira pior defesa, à frente do Union Berlin (-17) e do Borussia Mönchengladbach (-18).

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