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Um "ditador" que deveria ser "mandado para a psiquiatria": o ex-presidente da FIFA Joseph S. Blatter fez uma avaliação devastadora de seu sucessor, Gianni Infantino.

"Infantino já não conhece limites", disse o suíço de 90 anos em entrevista à revista Spiegel, ao falar de seu compatriota: "Ele não entende nada disso. Quer dizer, talvez devessem mandar Infantino para a psiquiatria."

Como alternativa a uma avaliação do estado mental de Infantino, Blatter também cogita consequências na Justiça esportiva. "Há outro caminho: recorrer ao tribunal esportivo internacional CAS, em Lausanne. Lá, seria possível apresentar uma denúncia contra ele, porque sua conduta viola os estatutos da FIFA", afirmou. "No caso do prêmio da paz, ele não consultou ninguém antes. Esse é um ponto que precisa ser levado ao CAS." O prêmio foi criado em 2025 por iniciativa de Infantino e entregue a Donald Trump.

Donald Trump tem influência excessiva sobre Infantino?

Na avaliação de Blatter, seu sucessor tomou o rumo errado desde o início da amizade com o presidente dos Estados Unidos. "A FIFA está sofrendo. Atualmente, é comandada por alguém que se deixou cegar. A aproximação com Donald Trump mudou Gianni Infantino", disse Blatter. "Ele acredita ter sido escolhido para monopolizar o esporte mais popular do mundo. Mas há dirigentes da organização do futebol que não aprovam isso. Eles querem destituí-lo."

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Segundo Blatter, Infantino age como governante absoluto na entidade máxima do futebol: "Ele é um ditador. Pessoas da FIFA me contam que ninguém pode andar no elevador com ele. Ele é 'untouchable', intocável."

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Blatter, que teve de deixar o cargo em 2015, antes de Infantino assumir em 2016, espera que seu sucessor, fortemente contestado por suas decisões unilaterais, sobretudo pela tentativa fracassada de vender os direitos da Copa do Mundo, seja derrotado na eleição.

Arsene Wenger substituirá Infantino na presidência da FIFA?

"A UEFA, entidade que comanda o futebol europeu, está fazendo muita pressão, mas, se não conseguirem tirar Infantino até a próxima eleição presidencial, em março, ele será reeleito. Agora é preciso ver como se livrar dele", disse Blatter, que afirma ter obtido a seguinte informação: "A UEFA tem um plano. Na próxima semana, eles vão anunciar um candidato para enfrentá-lo." O New York Times e a BBC noticiaram recentemente que Arsene Wenger de fato considera se candidatar.

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Blatter tem um candidato de sua preferência, embora uma candidatura dele seja pouco provável: Sebastian Coe, presidente da entidade mundial de atletismo e derrotado na disputa pela presidência do COI em 2025. "Coe também já foi presidente do comitê de ética da FIFA. Ele tem uma personalidade forte. Seria bom ter um presidente da Inglaterra, o berço do futebol", disse Blatter. Não há informações sobre eventuais planos de Coe de se candidatar.