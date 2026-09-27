Um grupo de lendas da Premier League direcionou duras críticas ao Manchester City, após a condenação do clube em 114 das 115 acusações apresentadas contra ele pela liga inglesa, enquanto alguns ex-jogadores exigiram que títulos fossem retirados da equipe, e Darren Bent chegou a pedir o rebaixamento do clube por várias divisões.

A punição que será imposta ao Manchester City ainda é desconhecida, no momento em que o clube se prepara para recorrer da decisão, segundo o jornal "Sport", da Espanha.

Relatos vindos da Inglaterra indicam que o clube pode enfrentar uma punição severa, cuja natureza permanece indefinida até o momento.

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Os cenários apresentados variam entre a perda de pontos do Manchester City na temporada atual, a dedução de pontos com efeito retroativo de temporadas anteriores — o que poderia levar à retirada de alguns títulos conquistados durante o período abrangido pelas acusações.

David De Gea, ex-goleiro do Manchester United e atualmente na Fiorentina, foi um dos primeiros a comentar o caso, escrevendo em suas contas nas redes sociais: "Bom... vamos conversar. Então, quantos títulos da Premier League eu ganhei?".

Ironia de Ferdinand

Rio Ferdinand, ex-zagueiro do Manchester United e uma das lendas do clube, seguiu a mesma linha, escrevendo na plataforma "X" ao exigir que um novo título fosse adicionado à sua coleção: "Mais uma medalha da Premier League para o armário".

Ferdinand não parou por aí, e também pediu que uma medalha fosse concedida a José Mourinho, e outra a Ole Gunnar Solskjaer, além de publicar uma imagem criada por inteligência artificial na qual aparece vestindo 7 medalhas.

Sua postagem mais marcante veio quando pediu que Ryan Giggs recebesse um título adicional, escrevendo: "Agora falando sério... Ryan Giggs deveria ter 14 títulos da Premier League. Vamos lá, Premier League!".

O Manchester United seria um dos principais clubes que poderiam se beneficiar, caso se decida retirar títulos do Manchester City, já que dois títulos poderiam lhe ser atribuídos: os da Premier League de 2011-2012 e de 2017-2018.

Já o título da temporada 2013-2014 poderia ir para o Liverpool, o que levou o espanhol José Enrique, que estava nas fileiras do Liverpool naquela temporada, a ironizar a situação assim como Ferdinand e De Gea, escrevendo: "Aqui está ela, chegou! Obrigado, Premier League, e me enviem a medalha rápido também".

A quarta divisão!

A posição mais dura veio de Darren Bent, ex-atacante do Tottenham, Sunderland, Ipswich e Aston Villa, que exigiu que uma punição severa fosse imposta ao Manchester City.

Bent disse: "Se olharmos para o que aconteceu com a Juventus, e se olharmos para o que aconteceu com o Rangers, quantas divisões eles caíram? 4 divisões?".

E acrescentou o ex-jogador da Inglaterra, em declarações à rede "talkSPORT": "Eles devem ser rebaixados. Deveriam ser rebaixados para a League Two (quarta divisão) e punidos com a proibição de contratações por 5 ou 6 anos. É essa a situação. A Championship (segunda divisão) não é suficiente".



