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Deus fará justiça: estrela do PSG responde a rumores que difamam a sua família

Mercado da bola
I. Mbaye
PSG
Senegal
França

O que é que ele disse?

O senegalês Ibrahima Mbaye, estrela do Paris Saint-Germain, respondeu às alegações que atingiram a sua família nos últimos tempos.

Com apenas 18 anos, Mbaye é um dos jovens jogadores mais cobiçados no atual mercado de transferências de verão.

De acordo com a RMC Sport, os clubes Tottenham, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Chelsea questionaram recentemente sobre a situação do extremo do Paris Saint-Germain.

Recentemente, alguns relatos alegaram que os pais do jovem jogador apresentaram várias exigências às agências que procuravam representá-lo, incluindo pedidos financeiros, direitos de imagem, financiamento de diversos projetos e um grande envolvimento familiar nas negociações.

Apesar de não ter abordado diretamente essas acusações, o jogador senegalês sentiu a necessidade de responder publicamente.

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Ibrahima Mbaye escreveu através da sua conta oficial no Instagram, condenando as acusações que considera falsas: "É surpreendente como as pessoas conseguem manchar a minha reputação e a da minha família".

O jovem senegalês demonstrou o seu apoio aos entes queridos, encerrando a sua mensagem com uma frase comovente: "Mãe, pai, amo-vos. Deus fará justiça a estas pessoas".

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