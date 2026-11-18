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O ex-jogador da seleção Stefan Effenberg se surpreendeu com a rápida evolução da seleção alemã sob o comando do técnico Jürgen Klopp.

"Que já seja possível perceber tão claramente a marca de Klopp, após apenas seis jogos e diversas experiências e mudanças no elenco, é difícil de acreditar", escreveu o ex-jogador de 58 anos em sua coluna para o t-online. "A seleção alemã", acrescentou ele após a vitória por 3 a 1 na Sérvia e o 5 a 0 sobre a Holanda, "deu um salto enorme em apenas 180 minutos, em Belgrado e Berlim."

Ao mesmo tempo, porém, Effenberg alertou "enfaticamente" para o risco de "as expectativas voltarem a subir de forma precipitada". A equipe "parece estar no caminho certo, o que pode deixar todos nós confiantes", mas é preciso dar tempo a ela, como o próprio Klopp também ressaltou. "Se a Alemanha cair em março nas quartas de final da Liga das Nações diante de um adversário de alto nível como a Espanha, campeã mundial, não se pode aceitar que volte a ser alvo de ataques públicos imediatamente."

Apesar das duas vitórias no encerramento do ano, para Effenberg os resultados ficam, por enquanto, em segundo plano. Mais importante é "essa nova imagem que a seleção transmite". Ela faz com que os torcedores possam perdoar até mesmo "uma derrota, um tropeço ou um jogo em que as coisas não funcionem", "porque há entrega, empenho e coração. Disposição para correr, para lutar e prazer em jogar: é isso que nós, torcedores e especialistas, queremos ver. E fazia muito tempo que não víamos isso."

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Para Lothar Matthäus, a melhora também gera um efeito recíproco. "Acho que os jogadores voltaram a gostar de ir à seleção tanto quanto nós gostávamos sob o comando de Franz Beckenbauer, de 1986 a 1990. Porque percebem o clima que toma conta do país e porque fazem parte desse clima", escreveu o recordista de partidas pela seleção em sua coluna para RTL/Sky.