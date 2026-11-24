Horário de Detroit Lions x Chicago Bears

O Detroit Lions recebe o Chicago Bears no Ford Field, em Detroit, Michigan, em um confronto importante entre equipes da NFC North no Dia de Ação de Graças, pela semana 12 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para quinta-feira, 26 de novembro, às 14:00 (BRT).

Detroit (8-2) enfrenta o rival de divisão Chicago (8-2), com a liderança isolada da NFC North em jogo. O técnico dos Bears, Ben Johnson, busca sua primeira vitória contra seu ex-time.

Onde assistir a Detroit Lions x Chicago Bears

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Notícias dos times: Detroit Lions x Chicago Bears

Notícias do Detroit Lions

Ajustes na pressão ao quarterback sem Hutchinson : Detroit disputou contra Tampa Bay seu primeiro jogo sem o astro da linha defensiva Aidan Hutchinson, fora pelo restante da temporada após romper o ligamento cruzado anterior na Alemanha e ser colocado na lista de lesionados. O jogador de borda da linha defensiva D.J. Wonnum se destacou na vitória e recebeu uma bola do jogo. Ele ajudou uma defesa que, desde a semana 5, ocupa o terceiro lugar da NFL em menos pontos sofridos, com média de 15,5 por partida.

: Detroit disputou contra Tampa Bay seu primeiro jogo sem o astro da linha defensiva Aidan Hutchinson, fora pelo restante da temporada após romper o ligamento cruzado anterior na Alemanha e ser colocado na lista de lesionados. O jogador de borda da linha defensiva D.J. Wonnum se destacou na vitória e recebeu uma bola do jogo. Ele ajudou uma defesa que, desde a semana 5, ocupa o terceiro lugar da NFL em menos pontos sofridos, com média de 15,5 por partida. Reforços e preocupações na secundária : O safety Kerby Joseph estreou na temporada de 2026 contra os Buccaneers após se recuperar de uma lesão no joelho, ampliando as opções ao lado do safety Chuck Clark. No entanto, o cornerback titular D.J. Reed (quadril) não jogou na semana 11, e o cornerback Khalil Dorsey deixou a partida de domingo com uma lesão no punho. O cornerback Ennis Rakestraw Jr. (ombro) também segue como dúvida.

: O safety Kerby Joseph estreou na temporada de 2026 contra os Buccaneers após se recuperar de uma lesão no joelho, ampliando as opções ao lado do safety Chuck Clark. No entanto, o cornerback titular D.J. Reed (quadril) não jogou na semana 11, e o cornerback Khalil Dorsey deixou a partida de domingo com uma lesão no punho. O cornerback Ennis Rakestraw Jr. (ombro) também segue como dúvida. Baixas na linha ofensiva e entre os linebackers : O center titular Cade Mays (tornozelo) foi colocado na lista de lesionados no sábado, o que põe à prova a proteção pelo meio da linha ofensiva de Detroit em uma semana curta. O linebacker titular Jack Campbell segue na lista de lesionados por causa de uma lesão no pescoço sofrida em 1º de novembro, embora tenha recuperado os movimentos e busque um possível retorno em dezembro.

: O center titular Cade Mays (tornozelo) foi colocado na lista de lesionados no sábado, o que põe à prova a proteção pelo meio da linha ofensiva de Detroit em uma semana curta. O linebacker titular Jack Campbell segue na lista de lesionados por causa de uma lesão no pescoço sofrida em 1º de novembro, embora tenha recuperado os movimentos e busque um possível retorno em dezembro. Ritmo ofensivo: O running back Jahmyr Gibbs lidera a NFL em jardas terrestres e ultrapassou a marca de 1.000 na temporada. Já o quarterback Jared Goff lançou para 279 jardas e dois touchdowns contra Tampa Bay, protegido por uma linha ofensiva que registrou a quinta menor taxa de sacks sofridos na semana 11 (3,4%).

Notícias do Chicago Bears

Domínio da linha defensiva : Contratado no meio da temporada, o defensive tackle Jeffery Simmons transformou a pressão de Chicago sobre os quarterbacks adversários. Ele registrou três dos seis sacks dos Bears contra New Orleans e soma cinco em três jogos pelo time. Ao lado do defensive end Montez Sweat, que conseguiu um safety na semana 11, ajudou Chicago a registrar cinco sacks contra os Saints em jogadas com apenas quatro jogadores pressionando o quarterback. Simmons lidou com um problema no joelho na semana passada, mas jogou no domingo sem constar como lesionado.

: Contratado no meio da temporada, o defensive tackle Jeffery Simmons transformou a pressão de Chicago sobre os quarterbacks adversários. Ele registrou três dos seis sacks dos Bears contra New Orleans e soma cinco em três jogos pelo time. Ao lado do defensive end Montez Sweat, que conseguiu um safety na semana 11, ajudou Chicago a registrar cinco sacks contra os Saints em jogadas com apenas quatro jogadores pressionando o quarterback. Simmons lidou com um problema no joelho na semana passada, mas jogou no domingo sem constar como lesionado. Opções na secundária e na linha : O nickelback/cornerback titular Kyler Gordon desfalcou o time na semana 11 por uma lesão no ombro e tem pouco tempo para ser liberado até quinta-feira. Na linha ofensiva, o left tackle Braxton Jones (joelho) segue na lista de lesionados, enquanto o tackle Ozzy Trapilo, em seu segundo ano, está perto de voltar a jogar.

: O nickelback/cornerback titular Kyler Gordon desfalcou o time na semana 11 por uma lesão no ombro e tem pouco tempo para ser liberado até quinta-feira. Na linha ofensiva, o left tackle Braxton Jones (joelho) segue na lista de lesionados, enquanto o tackle Ozzy Trapilo, em seu segundo ano, está perto de voltar a jogar. Novidades entre os jogadores de ataque : O wide receiver Luther Burden III concluiu o protocolo de concussão e jogou na semana 11 ao lado de Rome Odunze e do tight end Colston Loveland. No jogo terrestre, D'Andre Swift lidera a rotação, enquanto o running back reserva Roschon Johnson deixou a partida de domingo com uma lesão no tornozelo.

: O wide receiver Luther Burden III concluiu o protocolo de concussão e jogou na semana 11 ao lado de Rome Odunze e do tight end Colston Loveland. No jogo terrestre, D'Andre Swift lidera a rotação, enquanto o running back reserva Roschon Johnson deixou a partida de domingo com uma lesão no tornozelo. Fórmula para jogar à frente no placar: O quarterback Caleb Williams não ficou atrás no placar em nenhum jogo desde que voltou de uma lesão na parte posterior da coxa, há cinco semanas. Apesar de momentos de irregularidade no ataque, Chicago chega ao Ford Field como ligeiro favorito fora de casa (-2,5), graças à melhora de sua defesa e ao desgaste provocado pelas lesões de Detroit em uma semana curta.

Detroit Lions DET Sequência Chicago Bears CHI DET DET CHI CHI Todos os jogos Todos os jogos Detroit Lions DET 31 21 Tampa Bay Buccaneers TB V Detroit Lions DET 35 10 New England Patriots NE V Miami Dolphins MIA 9 19 Detroit Lions DET V Detroit Lions DET 19 15 Minnesota Vikings MIN V Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 124 Todos os jogos Todos os jogos Chicago Bears CHI 21 13 New Orleans Saints NO V Chicago Bears CHI 27 24 Tampa Bay Buccaneers TB V Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI V Chicago Bears CHI 30 24 New England Patriots NE V Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 143