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Detentor de um feito mundialista único: morre lenda da Itália e do Milan

Campeonato Italiano
Milan
F. Baresi
Copa do Mundo
Itália

Após dias marcados pela preocupação e pelo medo, veio a triste notícia: o falecimento da lenda do futebol italiano Franco Baresi, aos 66 anos, no hospital Humanitas, na cidade de Rozzano.

Segundo o jornal AS, Baresi, vice-presidente honorário do Milan, lutou contra a doença ao longo de um ano, que começou com a retirada de um nódulo pulmonar que o afastou gradualmente das aparições públicas. 

A última aparição da lenda do Milan foi em fevereiro passado, quando carregou a tocha olímpica até o estádio de San Siro ao lado de Giuseppe Bergomi, por ocasião dos Jogos Olímpicos de Inverno.

O Milan, seu único clube ao longo de toda a carreira, foi o primeiro a anunciar a dolorosa notícia, por meio de uma mensagem emocionante que dizia: "Toda a história do Milan lamenta a morte de Franco Baresi. Seu exemplo e sua integridade permanecerão gravados para sempre no DNA do clube, assim como sua lendária camisa número 6 permanecerá."

O comunicado prosseguiu: "A família do Milan apresenta suas mais sinceras condolências à família de Baresi neste momento difícil, sentimentos compartilhados por todos os torcedores rossoneri, que sentem essa perda como algo pessoal."

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A perda de Baresi não se restringe apenas ao Milan, mas se estende a todo o futebol mundial, já que ele é considerado um dos maiores zagueiros da história. Sua estatura como capitão do Milan e da seleção italiana ultrapassou as fronteiras de seu país, tornando-o um símbolo eterno do esporte. 

Após se aposentar em 1997, o Milan decidiu aposentar a camisa número 6 em sua homenagem, depois que seu nome ficou associado a ela durante os anos de glória, que tiveram como marco a conquista de três títulos da Liga dos Campeões da Europa (1989, 1990 e 1994), além de dois títulos da Copa Intercontinental.

Com a seleção italiana, Baresi conquistou o título da Copa do Mundo na Espanha em 1982 e permanece, até hoje, o único jogador da história a terminar em primeiro, segundo e terceiro lugar em Copas do Mundo: conquistou o título em 1982, ficou em terceiro na Copa do Mundo da Itália de 1990 e, em seguida, foi vice-campeão nos Estados Unidos em 1994.

Já sua lista de conquistas segue como testemunho de sua grandeza: disputou 719 partidas com a camisa do Milan e 81 jogos internacionais com a Itália, sagrou-se campeão de seis títulos do Campeonato Italiano, quatro títulos da Supercopa da Itália, três títulos da Liga dos Campeões da Europa, dois títulos da Supercopa da Europa e dois títulos da Copa Intercontinental, antes de coroar uma trajetória excepcional com a conquista da Copa do Mundo de 1982.

Baresi passou toda a sua carreira profissional no Milan, ao longo de 20 anos, entre 1977 e 1997, fazendo da camisa número 6 parte de sua identidade. 

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