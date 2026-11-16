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Pouco depois de Romelu Lukaku anunciar sua aposentadoria da seleção belga, vieram à tona detalhes surpreendentes sobre sua saída. Em uma reconstituição detalhada, o Het Laatste Nieuws apresenta os motivos do atacante e revela o papel de destaque do técnico Mark van Bommel.

A decisão de Lukaku de deixar a seleção belga surpreendeu muita gente na segunda-feira, mas o próprio atacante já sabia havia algum tempo que faria isso. Ele tinha dificuldade para aceitar a condição de reserva nos Diabos Vermelhos, e a notícia de que começaria no banco contra a Turquia acabou sendo a gota d'água.

"Lukaku soube pelo técnico que não começaria jogando na Turquia. A notícia foi um baque. Embora o atacante tenha tido um impacto enorme como reserva na última Copa do Mundo, depois de aceitar essa função após várias conversas prévias, Lukaku via essa condição sobretudo como algo temporário", afirma o Het Laatste Nieuws.

"Sob o comando de Mark van Bommel e por meio do Fenerbahçe, ele queria voltar a ser titular. Mas, desde o início, Lukaku sente que não faz parte dos planos tanto quanto esperava. Dez minutinhos na Itália e, em casa contra a França, nem sequer saiu do banco. Uma raridade. Além de um descuido do técnico."

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Van Bommel já não vê Lukaku como titular absoluto, nem mesmo como opção para entrar em campo em todas as partidas. Com isso, o atacante de 33 anos sente que foi "desvalorizado". Ao saber que não jogaria na Turquia, ele não pediu explicações, mas informou que tinha uma lesão leve. Assim, não precisou viajar a Izmir e pôde ficar perto da família na Bélgica.

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Naqueles dias, sua decisão teria se tornado definitiva: Lukaku deixaria a seleção belga. Contra a Itália, em vitória por 4 a 1, Van Bommel ainda quis colocá-lo em campo perto do fim, mas o atacante já não queria entrar. "Aqueles poucos minutos em campo já não lhe interessam. Lukaku prefere ver Hugo Cuypers entrar", afirma o Het Laatste Nieuws.

Após a partida contra a Itália, Van Bommel ainda falou diante das câmeras da VTM em uma "decisão conjunta", mas a realidade era bem diferente. Na manhã de segunda-feira, o próprio Lukaku anunciou pelo Instagram o fim de sua trajetória na seleção.

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"Para ele, já foi o bastante. E foi muita coisa. O último ano o abalou profundamente. A morte de seu pai, Roger, ainda hoje é uma ferida enorme", conclui o jornal. "Roger Lukaku foi enterrado em Kinshasa, sem que Romelu e Jordan pudessem se despedir dele como gostariam . Desde então, ele enfrenta um difícil processo emocional de luto."

"Seu papel de herói na Copa do Mundo depois disso lhe deu novamente a energia de que precisava, levando Lukaku a deixar um pouco de lado a ideia de parar de jogar pelos Diabos Vermelhos. Mas, quatro meses depois, chegou ao limite. A condição persistente de reserva pesou demais para ele mentalmente."

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"Romelu Lukaku sonhava em ainda ser muito importante para a seleção, mas, agora que o tempo também passou para ele, as prioridades estão em outro lugar. Nos dois filhos pequenos, Romeo e Jordan. No irmão. Na mãe. Em si mesmo."