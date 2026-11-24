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Uma reportagem da stern revela detalhes importantes do contrato de Jamal Musiala com o Bayern de Munique e aponta possíveis motivos para a forma questionável como os dirigentes do clube vêm tratando publicamente o meia.

Segundo a reportagem, em meio às tensões com Musiala e seus representantes, integrantes do conselho de supervisão, entre eles Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeneß, estão incomodados por não terem sido informados suficientemente sobre a doença do meia ou por só terem recebido informações muito tarde. Isso teria intensificado as dúvidas sobre a possibilidade de o lado de Musiala estar escondendo algo deles.

Além disso, segundo a nova crise de ausência sofrida pelo camisa 10 na segunda-feira da semana passada , os integrantes do conselho de supervisão inicialmente não teriam sido informados do episódio, de acordo com a stern. Nos primeiros dias, apenas a direção esportiva do Bayern, incluindo o diretor esportivo Max Eberl, teria tomado conhecimento do ocorrido, mas não Rummenigge e os demais conselheiros. O fato de estes aparentemente só terem sido informados ao longo da semana passada teria provocado grande irritação.

A stern também relata que Musiala sofreu outra crise de ausência na manhã de 7 de abril, dia em que o Bayern visitou o Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Champions League da temporada passada. O episódio não havia se tornado público até agora. Ainda assim, Musiala entrou em campo à noite, a 20 minutos do fim da vitória do Bayern por 2 a 1.

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Tensões entre Bayern de Munique e Jamal Musiala expostas publicamente

Nas últimas duas semanas, ganhou força um debate público delicado sobre a forma como o Bayern vem lidando com a doença de Musiala, conhecida publicamente desde o verão europeu . Trata-se de uma disfunção neurológica que pode causar breves crises de ausência. O jogador de 23 anos sofreu duas dessas crises em agosto, durante amistosos de preparação contra o RB Leipzig e o 1. FC Heidenheim, e caiu em campo nas duas ocasiões.

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Declarações do presidente de honra Uli Hoeneß , do principal executivo do clube, Jan-Christian Dreesen, e, sobretudo, do integrante do conselho de supervisão Karl-Heinz Rummenigge alimentaram recentemente as discussões sobre a situação dramática de Musiala e provocaram duras críticas à postura do Bayern de Munique . Rummenigge foi o mais contundente após o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln pela Bundesliga, na última sexta-feira. À Sky, disse sobre Musiala, entre outras coisas: "O que sabemos infelizmente sugere que será difícil ele voltar ao nível que tantas vezes mostrou aqui neste estádio."

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Os valores que Musiala recebe pelo contrato assinado com o Bayern em fevereiro de 2025 e válido até 2030 "não são mais sustentáveis, com todo o respeito", acrescentou Rummenigge. Sua resposta à pergunta sobre se até mesmo uma venda de Musiala seria um cenário realista para o clube recordista de títulos surpreendeu ainda mais: "Não consigo imaginar que Jamal queira deixar o clube ou que algum outro clube o compraria nessas condições. Tratamos disso com muita sensibilidade com o jogador, e todos nós queremos que ele volte à sua melhor forma. Mas e se isso não acontecer? Nesse caso, também precisaremos pensar nas finanças", disse o ex-presidente da diretoria executiva do Bayern.

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Uma cláusula contratual sobre a qual a stern e, já na semana passada, a Sport Bild publicaram informações coincidentes é especialmente delicada na situação atual: Musiala teria recebido a garantia de continuar recebendo o salário por até seis meses em caso de doença. Segundo o sindicato de jogadores VDV, o padrão em um modelo de contrato de trabalho da DFL é de apenas seis semanas. Depois disso, o jogador afastado normalmente tem direito ao auxílio por lesão, pago no esporte profissional pela VBG e, na maioria das vezes, bem inferior ao salário habitual.

Quanto Jamal Musiala ganha no Bayern de Munique?

Além disso, segundo a stern, o salário bruto atribuído a Musiala, de até 25 milhões de euros por ano, é composto em grande parte por valores fixos. O salário-base do jogador da seleção alemã seria muito alto, acrescido de pagamentos especiais elevados que não dependeriam do número de partidas disputadas por Musiala pelo Bayern. Apenas o bônus anual por desempenho estaria vinculado ao tempo de jogo do meia. Independentemente da stern, a SZ relata que Musiala poderia receber até 30 milhões de euros por ano. Isso se explicaria por "diferentes cláusulas complexas e acordos paralelos", segundo a publicação.

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De acordo com a stern, integrantes do conselho de supervisão do Bayern têm ressalvas em relação a Eberl por causa do contrato de Musiala desde a conclusão do acordo. Hoeneß e os demais conselheiros não teriam entendido por que o diretor esportivo aceitou as condições exorbitantes exigidas pelo lado do jogador. Dentro do clube, há quem considere que o Bayern assumiu um compromisso financeiro tão grande sem necessidade: embora tenha havido especulações sobre o interesse de alguns grandes clubes europeus em Musiala, nenhuma proposta concreta chegou à Säbener Straße.

Os dirigentes mais influentes do clube criticariam Eberl por ter se deixado levar pelos representantes de Musiala e pelo entusiasmo em torno do jogador de técnica refinada. Além disso, o atleta de 23 anos teria recebido um bônus de assinatura único de pelo menos 22 milhões de euros, pago de uma só vez.

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Na situação atual, segundo a stern, Rummenigge e Hoeneß são os defensores mais enfáticos de uma postura mais dura diante da agência que representa Musiala, da qual faz parte o agente Christian Schmidt, descrito como "frio e implacável". Eberl teria sentido essa pressão em uma reunião do conselho de supervisão na semana passada: Hoeneß acusou o diretor esportivo de seis meses de "inatividade" contínua no caso Musiala, segundo a reportagem.

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Musiala voltou contra o Köln após quase dois meses afastado

O retorno do jogador, que soma 46 partidas pela seleção, na última sexta-feira quase passou despercebido em meio aos inúmeros relatos e declarações sobre sua situação atual. Após sofrer uma lesão muscular no aquecimento antes do jogo da seleção alemã contra a Holanda pela Liga das Nações, no fim de setembro , Musiala ficou afastado por quase dois meses.

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No decepcionante empate com o Köln, ele entrou a 20 minutos do fim e ainda teve, entre outros lances, uma grande chance de marcar o gol da vitória. Musiala, que sempre recebe o apoio do técnico Vincent Kompany e do diretor esportivo Eberl , poderá voltar a jogar na noite de quarta-feira, quando o Bayern visitará o OSC Lille pela Champions League. Ao todo, Musiala entrou em campo em cinco jogos nesta temporada, com dois gols e uma assistência.