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Uma reportagem da revista stern revela detalhes delicados do contrato de Jamal Musiala com o Bayern de Munique e aponta possíveis motivos para a questionável postura pública dos dirigentes do clube em relação ao meio-campista.

Em meio às tensões com Musiala e seus representantes, os membros do conselho de supervisão, entre eles Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeneß, estariam especialmente incomodados por terem recebido informações insuficientes sobre a doença do jogador ou por só terem sido informados muito tarde. Isso teria aumentado a suspeita de que o lado de Musiala estivesse escondendo algo deles.

Além disso, segundo a stern, os conselheiros não teriam sido informados inicialmente da nova crise de ausência do camisa 10, ocorrida na segunda-feira da semana passada . Nos primeiros dias após o episódio, apenas a direção esportiva do Bayern, incluindo o diretor de futebol Max Eberl, teria tido conhecimento do ocorrido, não Rummenigge e os demais conselheiros. O fato de estes aparentemente só terem sido avisados ao longo da semana passada teria provocado grande irritação.

A stern também relata que Musiala sofreu outra crise de ausência na manhã de 7 de abril, quando o Bayern visitou o Real Madrid pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League da temporada passada. O episódio não havia sido divulgado até agora. Mesmo assim, Musiala entrou em campo a 20 minutos do fim da vitória do Bayern por 2 a 1 naquela noite.

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Tensões entre Bayern de Munique e Jamal Musiala expostas publicamente

Nas últimas duas semanas, surgiu um intenso debate público sobre a forma como o Bayern lida com a doença de Musiala, conhecida publicamente desde o verão europeu . Trata-se de uma disfunção neurológica que pode causar breves crises de ausência. O jogador de 23 anos sofreu duas dessas crises em agosto, durante amistosos de preparação contra o RB Leipzig e o 1. FC Heidenheim, e caiu em campo nas duas ocasiões.

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Declarações do presidente honorário Uli Hoeneß , do presidente-executivo Jan-Christian Dreesen e, sobretudo, do conselheiro Karl-Heinz Rummenigge alimentaram recentemente as discussões sobre a grave situação de Musiala e provocaram duras críticas à postura do Bayern de Munique . Rummenigge foi o mais contundente após o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln pela Bundesliga, na última sexta-feira. À Sky, disse sobre Musiala, entre outras coisas: "O que sabemos infelizmente sugere que será difícil voltar ao nível que ele tantas vezes mostrou aqui neste estádio."

Getty Images

Rummenigge acrescentou que os valores recebidos por Musiala com o contrato assinado em fevereiro de 2025, válido até 2030, são "com todo o respeito, impossíveis de justificar". Sua resposta à pergunta sobre a possibilidade de uma venda de Musiala ser um cenário realista para o Bayern surpreendeu ainda mais: "Não consigo imaginar que Jamal queira deixar o clube ou que algum outro clube o compraria nessas condições. Tratamos disso com muita sensibilidade junto ao jogador e todos queremos que ele volte à sua melhor forma. Mas e se isso não acontecer? Nesse caso, ainda assim teremos de pensar nas finanças", disse o ex-presidente-executivo do Bayern.

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Uma cláusula contratual, noticiada de forma coincidente pela stern e, já na semana passada, pela Sport Bild em suas reportagens , torna a situação atual especialmente delicada: Musiala teria direito a receber seu salário por até seis meses em caso de doença. Segundo o sindicato dos jogadores VDV, o contrato de trabalho padrão da DFL prevê normalmente apenas seis semanas. Depois disso, o jogador afastado em geral passa a ter direito ao benefício por lesão, pago pela VBG no esporte profissional e, na maioria das vezes, bem inferior ao salário habitual.

Qual é o salário de Jamal Musiala no Bayern de Munique?

Além disso, segundo a stern, grande parte do salário bruto atribuído a Musiala, de até 25 milhões de euros por ano, é composta por valores fixos. O salário-base do jogador da seleção alemã seria muito alto, ao qual se somariam pagamentos adicionais elevados que não dependeriam do número de partidas disputadas por Musiala pelo Bayern. Apenas o bônus anual por desempenho estaria vinculado ao tempo de jogo do meia. Independentemente da stern, o SZ informa que Musiala poderia receber até 30 milhões de euros por ano. O motivo seriam "diferentes cláusulas complexas e acordos paralelos", segundo a publicação.

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De acordo com a stern, os conselheiros do Bayern têm ressalvas em relação a Eberl por causa do contrato de Musiala desde a conclusão do acordo. Hoeneß e os demais não teriam entendido por que o diretor de futebol aceitou as condições exorbitantes exigidas pelo lado do jogador. Dentro do Bayern, há quem considere que o clube assumiu um compromisso financeiro tão grande sem necessidade: embora houvesse especulações sobre o interesse de alguns dos principais clubes europeus em Musiala, nenhuma proposta concreta chegou à Säbener Straße.

Os dirigentes do clube criticariam Eberl por ter se deixado levar pelos representantes de Musiala e pela euforia em torno do jogador de grande habilidade técnica. Ainda mais porque o atleta de 23 anos também teria recebido um bônus único pela assinatura do contrato de pelo menos 22 milhões de euros.

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Na situação atual, Rummenigge e Hoeneß são, segundo a stern, os defensores mais enfáticos de uma postura mais dura diante da agência de Musiala, à qual pertence o representante Christian Schmidt, descrito como "frio e implacável". Eberl teria sentido essa pressão em uma reunião do conselho de supervisão na semana passada: Hoeneß acusou o diretor de futebol de seis meses de "inatividade" contínua no caso Musiala, segundo a reportagem.

Na terça-feira, houve enfim uma reunião considerada urgentemente necessária na Säbener Straße entre o CEO Dreesen, o presidente do conselho de supervisão e do clube Herbert Hainer e os representantes de Musiala, Christian Schmid e Tobias Altschäffl.

Getty Images

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Musiala voltou a jogar contra o Köln após quase dois meses afastado

O retorno do jogador, que soma 46 partidas pela seleção, na última sexta-feira quase passou despercebido em meio às inúmeras reportagens e declarações sobre sua situação atual. Depois de sofrer uma ruptura de fibras musculares no fim de setembro, durante o aquecimento antes da partida da seleção alemã contra a Holanda pela Liga das Nações , Musiala ficou afastado por quase dois meses.

No decepcionante empate com o Köln, ele entrou a 20 minutos do fim e ainda teve, entre outras jogadas, uma grande chance de marcar o gol da vitória. Musiala, que sempre recebe o apoio do técnico Vincent Kompany e do diretor de futebol Eberl , pode voltar a jogar na noite de quarta-feira, quando o Bayern visita o OSC Lille pela Champions League. Até agora, Musiala disputou cinco partidas nesta temporada, com dois gols e uma assistência.