O Bayern de Munique chegou às etapas finais das negociações com seu atacante inglês Harry Kane sobre a renovação de seu contrato até 2029.

O Bayern de Munique está prestes a garantir o futuro de seu atacante e, de acordo com informações exclusivas da rede "Sky Sport Alemanha", o clube bávaro e Harry Kane fizeram um progresso notável nas negociações para a renovação de seu contrato.

Com base nisso, está previsto que o atual acordo de trabalho, que se estende até o verão de 2027, seja prolongado até 2029. Atualmente, a negociação entre as duas partes está nas etapas finais, enquanto são esclarecidos os últimos detalhes do novo contrato.

As negociações entre Kane e o maior campeão da Alemanha avançam conforme o plano traçado e, por isso, prevalece grande confiança entre as duas partes na possibilidade de concluir a renovação do contrato com sucesso.

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A assinatura definitiva ainda não ocorreu, e não foi definida uma data específica para a assinatura do contrato.

Kane se transferiu do Tottenham Hotspur para o Bayern de Munique no verão de 2023 por cerca de 100 milhões de euros, e, desde então, o jogador de 33 anos marcou 152 gols e deu 34 assistências em 154 partidas oficiais pelo Bayern de Munique.

Com o Bayern de Munique, o capitão da seleção inglesa comemorou dois títulos do Campeonato Alemão, uma Copa da Alemanha e duas Supercopas, além de Kane ter sido o artilheiro do Campeonato Alemão nas três temporadas.