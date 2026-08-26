Como consta em uma reportagem da Sport Bild, com o Milan um outro clube renomado quase atravessou com sucesso o BVB nas duras negociações com o ex-clube de Karetsas, o Genk.

Segundo a publicação, os belgas insistiram inicialmente em uma pedida de 35 milhões de euros e não queriam, de forma alguma, liberar sua superjoia por um valor menor. O BVB se recusou num primeiro momento a aceitar isso e, de acordo com a Sport Bild, concentrou-se por enquanto em convencer Karetsas a se transferir para Dortmund.

Uma visita do jovem grego ao Borussia, durante a qual os dirigentes do vice-campeão alemão lhe mostraram, entre outras coisas, o Signal Iduna Park e exaltaram a atmosfera no local, teria causado grande impressão e levado Karetsas rapidamente à decisão de querer, de qualquer maneira, se transferir para o BVB.

Quanto o BVB teve de pagar por Konstantinos Karetsas?

A estratégia do Dortmund deu certo, pois assim o diretor-geral esportivo Lars Ricken e o diretor esportivo Ole Book puderam agora encarregar Karetsas de comunicar ao Genk seu desejo de vestir a camisa do Borussia no futuro. Segundo a Sport Bild, esse foi, em última análise, o detalhe decisivo para que Book tivesse sucesso em novas negociações com o clube da primeira divisão belga e conseguisse impor uma taxa fixa de transferência de "apenas" 30 milhões de euros.

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E, segundo a Sport Bild, o avanço nas conversas veio em cima da hora. Isso porque, pouco depois e ainda antes do anúncio oficial da transferência, o BVB teria ficado sabendo que o Milan estaria disposto a pagar 35 milhões de euros por Karetsas e havia apresentado uma oferta correspondente ao Genk. Se o Dortmund tivesse demorado um pouco mais, a investida pelo alvo desejado para o meio-campo ofensivo provavelmente teria ficado realmente complicada mais uma vez ou possivelmente fracassado por completo.

Konstantinos Karetsas fez sua estreia oficial pelo BVB contra o Bayern

Mas, assim, os westfalianos puderam anunciar no início de agosto que Karetsas assinou um contrato de cinco anos até 2031. O jogador de 18 anos, que já pode contar com a experiência de 92 partidas oficiais pelo Genk e dez jogos pela seleção principal da Grécia, deve, no melhor cenário, assumir de imediato um papel importante no setor de criação do técnico Niko Kovac. No último sábado, Karetsas fez sua estreia oficial pelo BVB na Supercopa contra o Bayern de Munique (1 a 2), foi titular e atuou por pouco mais de uma hora.

No sábado, agora, deve vir a estreia na Bundesliga do meio-campista tecnicamente refinado. Na 1ª rodada, o Dortmund recebe em casa o Hamburgo.