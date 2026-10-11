Na semana passada, Sky e Bild noticiaram, em consonância, que houve um avanço nas negociações entre Kane e o maior campeão alemão. A assinatura seria apenas uma questão de tempo. Desde então, porém, o silêncio prevalecia. Agora, o presidente Herbert Hainer o quebrou e explicou o que ainda impede a conclusão definitiva do acordo.

"Há muitos detalhes envolvidos. Direitos de imagem, direitos da personalidade e assim por diante. Vamos resolver esses detalhes. Não se trata da duração do contrato nem de algo parecido", disse Hainer ao Bild. "Estou muito otimista. Sei, por Jan Dreesen e pela nossa diretoria, que as conversas estão indo muito bem. Harry e sua família se sentem extremamente à vontade em Munique. Estou muito, muito otimista de que tudo será acertado em breve."

Assim que esses últimos detalhes forem resolvidos, Kane assinará um novo contrato válido pelo menos até 2029. Recentemente, a Sport Bild noticiou que uma renovação até 2030 também não está descartada. Seria uma medida incomum, considerando a idade avançada de Kane (33), mas, na opinião de Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho de supervisão, é perfeitamente justificável.

"Antes, eu teria dito: com jogadores acima dos 30 anos, a regra deveria ser fazer contratos de apenas um ano. Mas há exceções quando você confia em um jogador. E nós confiamos em Harry", disse Rummenigge recentemente ao Abendzeitung. Ele ressaltou: "Não podemos esquecer: em três anos, ele se lesionou apenas uma vez. Eu mesmo me lembro de que, quando passei dos 30, já sofria bastante com problemas musculares."

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Michael Olise vai substituir Harry Kane como jogador mais bem pago do Bayern de Munique?

Além disso, Kane continua sendo uma das grandes estrelas do Bayern e, segundo ele próprio, está atualmente "no auge da minha carreira". O centroavante inglês é, ao lado de Lamine Yamal e Kylian Mbappe, um dos três grandes favoritos à prestigiada Bola de Ouro. Desde que chegou do Tottenham Hotspur em 2023, marcou 152 gols e deu 37 assistências em 155 jogos oficiais pelo Bayern.

O salário de Kane, estimado em 25 milhões de euros, deve permanecer o mesmo. É possível, porém, que, nos próximos meses, ele deixe de dividir com Jamal Musiala o posto de jogador mais bem pago do Bayern. Após a assinatura do contrato, o foco dos dirigentes do clube deve se voltar para a renovação de Michael Olise. As negociações com o astro francês prometem ser consideravelmente mais complicadas do que as com Kane.

Ainda assim, Rummenigge também se mostrou recentemente "muito confiante" de que o disputado atacante francês renovará antecipadamente seu contrato até 2032 e de que, assim como Kane, quer "permanecer por muito tempo no Bayern de Munique". Recentemente, a Sky noticiou que o maior campeão alemão pretende oferecer a Olise um salário recorde para tornar mais atraente sua permanência a longo prazo.