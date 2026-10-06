Detalhes dos quatro grupos: apenas duas seleções garantiram a classificação às quartas de final da Liga das Nações da UEFA

A atual data Fifa teve como foco a Liga das Nações da Uefa e viu a realização de quatro rodadas, que ajudaram a esclarecer a classificação das equipes e os diferentes caminhos que levam às quartas de final do torneio, etapa decisiva antes de garantir a vaga nas semifinais.

Vale lembrar que, na Liga A, as duas primeiras seleções de cada grupo se classificam às quartas de final. Quanto às equipes restantes, as duas piores entre as que terminaram em terceiro lugar e as duas melhores entre as que terminaram em quarto disputam um playoff para evitar o rebaixamento, enquanto as duas piores entre as que terminaram em quarto são rebaixadas automaticamente à divisão inferior, segundo informou o jornal espanhol "As".

Até o momento, apenas as seleções de Portugal e Espanha se classificaram para as quartas de final após somarem pontuação máxima (12 pontos).

As duas últimas rodadas do torneio serão disputadas entre os dias 12 e 17 de novembro e, após o encerramento da fase de grupos, será realizado o sorteio das quartas de final (de 25 a 30 de março de 2027). Os jogos das semifinais serão disputados entre 9 e 13 de junho de 2027.

Grupo 1

A seleção da França lidera com 10 pontos, três a mais que a seleção da Itália, que ocupa o segundo lugar, enquanto a seleção da Bélgica está em terceiro com 6 pontos. Já a Turquia está fora da disputa e só conseguiria alcançar o terceiro lugar por milagre.

Grupo 2

As seleções da Holanda e da Grécia empatam na liderança, com 8 pontos cada, no grupo mais equilibrado do torneio. A Alemanha, com 5 pontos, ainda tem chance de se classificar em primeiro lugar, enquanto a Sérvia, que não tem nenhum ponto, luta para evitar o rebaixamento.

Grupo 3

Após uma campanha perfeita, com quatro vitórias consecutivas durante a data Fifa, a Espanha lidera o Grupo 3 de forma incontestável e já garantiu sua classificação para as quartas de final. A Inglaterra é a única seleção que ameaça a liderança da La Roja, ocupando o segundo lugar com 9 pontos, enquanto a Croácia ocupa atualmente o terceiro lugar sem qualquer chance real de chegar às quartas de final. Já a República Tcheca, que não tem nenhum ponto, ainda tem chance de evitar o rebaixamento.

Grupo 4

A seleção de Portugal já garantiu seu lugar nas quartas de final, após somar pontuação máxima (12 pontos), mas ainda não assegurou a liderança, já que a seleção da Dinamarca está em segundo lugar com 6 pontos. Já as seleções do País de Gales e da Noruega disputarão duas partidas para definir seu destino: chegar às quartas de final, classificar-se para o playoff ou enfrentar o rebaixamento.



