Relatos franceses revelaram o verdadeiro motivo por trás do fracasso das negociações do clube Al Ahli, da Arábia Saudita, com o veterano treinador francês Didier Deschamps, que era um dos nomes mais cotados para assumir o comando técnico da equipe após a saída do alemão Matthias Jaissle.

De acordo com o que noticiou a rádio Monte Carlo francesa, Deschamps não fechou as portas para a ideia de treinar o Al Ahli, mas demonstrou uma abertura inicial para viver a experiência na Roshn Saudi League, especialmente diante do projeto esportivo e das grandes ambições que o clube possui.

Porém, o relato esclareceu que as negociações não avançaram da forma desejada, por causa do mecanismo de tomada de decisão dentro dos clubes sauditas, onde a questão não se limita a uma única parte, mas várias entidades participam na formulação das decisões estratégicas, o que muitas vezes leva ao prolongamento dos procedimentos ou à mudança de algumas diretrizes durante o andamento das negociações.

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O relato acrescentou que a questão das grandes contratações não se resume apenas à diretoria do clube, já que a palavra final em uma série de negócios importantes cabe ao Fundo de Investimento Público, o que tornou o caminho das negociações com Deschamps ainda mais complexo, antes de ser interrompido de forma definitiva.

Esses detalhes surgem em um momento em que o Al Ahli conseguiu contratar o holandês Marino Pusic para comandar a equipe nas próximas duas temporadas, depois que o clube descartou uma série de grandes nomes que foram associados ao comando do "Al Raqi", encerrando assim um dos casos mais empolgantes no mercado de treinadores neste verão.