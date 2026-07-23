Detalhes do contrato histórico: Al-Hilal contrata Somerville por 70 milhões de euros

A direção do clube saudita Al-Hilal conseguiu garantir a contratação do extremo neerlandês Crysencio Summerville, proveniente do West Ham United, numa transferência de peso considerada a mais cara na história do clube durante o presente mercado.

O jornal "The Athletic" confirmou que Summerville (24 anos) assinou um contrato de quatro anos com o Al-Hilal, depois de passar com sucesso pelos exames médicos na capital neerlandesa, Amesterdão, na passada terça-feira.

O valor da transferência ultrapassou os 70 milhões de euros (60 milhões de libras esterlinas), sendo 55 milhões como valor fixo e 5 milhões em bónus, segundo confirmou o jornal "The Athletic", que indicou que o negócio era uma prioridade máxima para a nova direção e para o diretor desportivo Simon Francis, proveniente do Bournemouth.

O Al-Hilal superou na corrida vários grandes clubes europeus, uma vez que a Roma apresentou uma proposta de 46 milhões de euros, enquanto o Manchester United se informou sobre a situação do jogador e o Aston Villa manifestou interesse na sua contratação. No entanto, a proposta do Al-Hilal resolveu a questão.

A saída de Summerville do West Ham era esperada após a descida da equipa à segunda divisão inglesa (Championship), apesar de o seu contrato se estender até 2029. O extremo neerlandês tinha-se juntado ao West Ham em 2024, proveniente do Leeds United, e disputou 56 jogos pelo clube, nos quais marcou 7 golos e fez 5 assistências apenas na última temporada.

A nível internacional, Summerville teve uma exibição notável com a seleção da Países Baixos no Mundial deste verão, onde marcou dois golos e fez outras tantas assistências em 4 jogos, antes da eliminação nas grandes penalidades frente a Marrocos nos 16 avos de final.