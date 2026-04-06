Detalhes da reunião de Inzagi com os jogadores do Al-Hilal após o choque contra o Al-Taawoun

O italiano Simone Inzaghi, técnico do time principal de futebol do Al-Hilal, realizou uma reunião de emergência com seus jogadores na noite de segunda-feira para discutir os erros cometidos na última partida contra o Al-Taawoun, que terminou empatada em 2 a 2, conforme confirmado por fontes do jornal “Al-Riyadiah”.

O Al-Hilal perdeu mais dois pontos na disputa pelo título, chegando a 65 pontos na segunda colocação, empatado com o Al-Ahli, vice-campeão, atrás do líder Al-Nassr, com uma diferença de 5 pontos.

As mesmas fontes revelaram que a reunião ocorreu no âmbito do empenho da comissão técnica em corrigir os pontos fracos que surgiram na partida, especialmente a falta de concentração em alguns momentos do jogo, o que afetou o desempenho coletivo da equipe.

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A reunião também destacou o desperdício de várias oportunidades claras pelo Al-Hilal durante o confronto contra o Al-Taawoun, o que o técnico italiano considerou inaceitável, especialmente em partidas decisivas que exigem o aproveitamento de todas as oportunidades em benefício da equipe.

Diante disso, Inzaghi concentrou-se durante a sessão em corrigir os erros individuais e coletivos, enfatizando a necessidade de aumentar o foco e a disciplina tática antes de retomar os treinos diários e se preparar para os próximos jogos da Liga Roshen Saudita.

O técnico italiano visa, com essas sessões corretivas, colocar a equipe de volta nos trilhos e motivar os jogadores a apresentarem um desempenho melhor, especialmente após o tropeço contra o Al-Taawoun, para garantir que tais erros não se repitam em confrontos decisivos da competição.