Detalhes bizarros sobre o fim da suspensão de Folarin Balogun vêm à tona de repente

Novos detalhes bizarros sobre a tão comentada decisão da FIFA em relação a Folarin Balogun vieram à tona. Apenas um membro da comissão disciplinar decidiu revogar a suspensão do atacante americano na Copa do Mundo, segundo informa Martyn Ziegler, jornalista do The Times.

Os outros dezessete membros foram completamente deixados de lado. “Mohammad Al-Kamali, presidente da comissão disciplinar da FIFA, tomou a decisão controversa de anular a suspensão do atacante americano Folarin Balogun, sem que os demais dezessete membros da comissão fossem envolvidos no caso”, pode-se ler na reportagem.

Balogun recebeu um cartão vermelho direto contra a Bósnia e Herzegovina (2 a 0) nas oitavas de final devido a uma entrada violenta. O atacante foi automaticamente suspenso por uma partida, mas, de forma absurda, a suspensão foi anulada pela FIFA.

A decisão gerou fortes críticas do mundo do futebol. A UEFA chegou a se referir a um curso de eventos “sem precedentes, incompreensível e injusto”. Além disso, a FIFA é acusada de falta de transparência: não foram publicados documentos oficiais ou justificativas sobre a decisão, o que só serve para alimentar ainda mais as especulações.

Além disso, chama a atenção o fato de que o próprio presidente Donald Trump afirmou ter desempenhado um papel na revogação da suspensão, após ter entrado em contato com o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Este último confirmou que houve contato, mas enfatizou que um “órgão independente” tratou do caso. Isso, no entanto, levanta ainda mais questões, já que a decisão foi tomada por apenas uma pessoa.

O próprio Al-Kamali se recusa, por enquanto, a fazer qualquer tipo de comentário sobre o assunto, mas, entretanto, a posição de Infantino teria ficado bastante enfraquecida devido ao escândalo. Várias federações de futebol estariam reconsiderando seu apoio e, no mundo do futebol internacional, há rumores de que ele está ficando cada vez mais isolado.

Além disso, seus planos de alterar os estatutos da FIFA para possibilitar um novo mandato como presidente parecem, por enquanto, ter sido descartados.