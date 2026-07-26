Segundo uma informação do especialista em transferências Sacha Tavolieri, o Al-Hilal quer contratar mais jogadores ofensivos de alto nível depois da mais recente transferência do participante neerlandês no Mundial Crysencio Summerville, que chegou do West Ham United. E, com Diaz, o principal clube saudita estará agora alegadamente a apontar ao topo do mercado.

De acordo com Tavolieri, o Al-Hilal acena ao craque do Bayern com um salário líquido astronómico de cerca de 25 milhões de euros por ano. O jornalista escreve sobre negociações já iniciadas entre o vice-campeão da Saudi Pro League e o lado de Diaz. Um detalhe explosivo: Richard Hughes deverá assumir um papel de liderança nas negociações.

O escocês de 47 anos ainda é oficialmente diretor desportivo do Liverpool, mas deverá estar prestes a mudar-se para o Al-Hilal, embora, na verdade, apenas depois do fecho da atual janela de transferências de verão, no início de setembro. O facto de Hughes aparentemente já estar a tratar agora de missões importantes para o seu futuro novo clube dificilmente cairá bem em Anfield Road. De resto, Diaz ainda conhece Hughes dos curtos tempos em comum nos Reds; o diretor desportivo assumira o cargo no gigante inglês no verão de 2024. Um ano depois, Diaz mudou-se para Munique.

Luis Diaz vai mudar de clube? Ainda não houve contacto entre Al-Hilal e Bayern

Segundo Tavolieri, até ao momento ainda não houve qualquer contacto entre o Al-Hilal e o Bayern. Hughes e companhia só avançariam junto dos responsáveis do recordista alemão caso antes conseguissem chegar a acordo com Diaz. Para convencer o FCB, o Al-Hilal estaria disposto, de acordo com Tavolieri, a retirar entre 120 e 150 milhões de euros do seu orçamento total de transferências para este verão, fixado em 350 milhões de euros, para tornar apetecível ao Bayern uma venda de Diaz.





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No entanto, é muito duvidoso que o Al-Hilal possa ter sucesso com os seus alegados esforços pelo internacional colombiano. Desde logo, há a perspetiva do jogador. Claro que, do ponto de vista financeiro, Diaz daria mais um enorme salto com uma mudança para a Arábia Saudita. Mas, em termos desportivos, deixaria o topo do futebol europeu, apesar de aos 29 anos estar precisamente na melhor idade para um futebolista. Diaz vem de uma primeira época extraordinária no Bayern, sendo uma das figuras-chave de uma das melhores equipas do mundo. A oportunidade de realizar no FCB o sonho de conquistar a Liga dos Campeões existe plenamente, até porque na época passada a equipa só caiu de forma apertada nas meias-finais diante do futuro vencedor Paris Saint-Germain.

Apesar das lucrativas investidas do Al-Hilal: venda de Luis Diaz é muito improvável

E também o Bayern, como é evidente, não está de modo algum disposto a abdicar de um dos seus jogadores mais importantes, indispensável no ataque. Ainda em 2025, o campeão alemão pagou 70 milhões de euros ao Liverpool por Diaz, e o contrato do jogador de 29 anos é válido até 2029. Não só pelas suas qualidades ofensivas, mas também pela sua paixão incondicional no trabalho sem bola, o colombiano é uma referência absoluta na estrutura do treinador Vincent Kompany.

Claro que, se o Al-Hilal realmente oferecer até 150 milhões de euros de taxa de transferência, o Bayern poderá pelo menos ponderar uma venda. Afinal, trata-se de uma soma enorme por um jogador de 29 anos. Por outro lado, o FCB teria então de procurar um substituto à altura para Diaz e, nessa categoria, dificilmente um potencial reforço seria obtido por um valor muito inferior.





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Depois de três anos e meio em Liverpool, Diaz decidiu no verão passado mudar-se para a capital da Baviera. Até ao momento, o avançado, que com a Colômbia foi eliminado pela Suíça nos oitavos de final do Mundial de 2026 no desempate por penáltis, soma pelo Bayern 26 golos e 23 assistências em 51 jogos.

Diaz também ainda não marcou presença no arranque dos treinos na Säbener Straße devido às suas férias após o Mundial, tal como no primeiro jogo de preparação contra o Wehen Wiesbaden, da terceira divisão, no sábado, que terminou com derrota por 1-2. Também no curto estágio de treinos em Tegernsee, com início na segunda-feira, ainda não é esperada a sua chegada. Diaz deverá então juntar-se à preparação para a próxima temporada com o início da digressão à Ásia, a 1 de agosto.