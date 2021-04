'Desvalorizado' no Chelsea, Jorginho comenta altos e baixos no clube

Meia ítalo-brasileiro é constantemente criticado por supostamente pouco impactar nas partidas, mas cita números que provam o contrário

Um dos nomes do Chelsea nas últimas temporadas, o ítalo-brasileiro Jorginho está descontente com as críticas que recebe no clube inglês, e considera que elas “desvalorizam” seu trabalho.

Em entrevista ao Daily Mail, o meia desabafou sobre “altos e baixos” atribuídos à sua passagem pelo Chelsea, fato que ele não considera verídico.

“Altos e baixos? Se você olhar os meus números, eles não mostram isso. Recebo muitas críticas e consigo aceitá-las, apesar de não concordar com todas elas. Eu respeito todas as opiniões”, disse Jorginho.

“Isso me motiva a trabalhar ainda mais duro e provar que eles estão errados. As vezes sinto que sou desvalorizado aqui, mas não é algo que me irrita. É um grande momento para mim e para o time, mas não podemos ficar muito acomodados. É preciso ter humildade e seguir trabalhando”, completou o meia do Chelsea.

Se a torcida está infeliz com Jorginho, o mesmo não se pode dizer de Thomas Tuchel, treinador da equipe. Até aqui, o brasileiro naturalizado italiano iniciou 10 das 12 partidas da liga comandadas pelo alemão.

Neste sábado (17), os Blues voltam a campo, desta vez pelas semifinais da FA Cup, onde têm pela frente o poderoso Manchester City, de Pep Guardiola. A partida é mais uma oportunidade para Jorginho provar o seu valor no time inglês.