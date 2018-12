Destruidor! Messi tem mais gols, assistências e melhor média que CR7 em 2018

Tanto o argentino quanto o português já mostram números expressivos nesta primeira metade de temporada

“A rivalidade com Cristiano foi muito saudável e foi boa para o espectador”. Estas foram as palavras de Lionel Messi, em entrevista ao Marca, dias atrás. Entretanto, como segue esta rivalidade? Como está sendo o período estatístico entre os dois maiores craques da atualidade, ainda que não duelem mais diretamente na Liga Espanhola?

Messi segue no Barcelona, o único clube de sua carreira, enquanto Cristiano decidiu mudar de ares e trocou a camisa do Real Madrid pela da Juventus. Mesmo assim, os registros de ambos seguem praticamente inalcançáveis para os demais atletas, ainda que o argentino tenha vantagem sobre o português em uma temporada na qual nenhum deles conquistou os prêmios individuais que estavam acostumados – uma decisão, aliás, tão controversa quanto inexplicável.

Messi disputou mais jogos, mais minutos, fez mais gols e deu mais assistências, tendo uma média goleadora maior a de CR7. Já o luso finalizou mais vezes, inclusive na direção correta.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi 45 Jogos 49 3790 Minutos 3953 41 Gols 47 12 Assistências 23 92,44 Minutos/gols 84,11 285 Finalizações 240 199 Finalizações a gol 122 9 Dobletes 9 2 Hat-Tricks 4 1 4 gols ou mais 0 32 Vitórias 33 9 Empates 12 4 Derrotas 4

Tanto um quanto o outro ameaçam voltar a serem os favoritos para os prêmios Bola de Ouro e FIFA The Best. Portanto, a expectativa é de vê-los novamente no topo do futebol mundial.