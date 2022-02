Destruidor de gigantes, Athletic Bilbao aumenta jejum do Real Madrid na Copa do Rei

Nada de gigantes na reta final Copa do Rey, e muito disso graças ao Athletic Bilbao. Depois de eliminar o Barcelona nas oitavas de final da competição espanhola, o Leão também despachou o Real Madrid nesta quinta-feira (3), em jogo válido pelas quartas de final. Além dos dois, o atual campeão nacional Atlético de Madrid também caiu nas oitavas de final, para a Real Sociedad.

Apenas nono colocado no Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao pode ter achado uma competição para voltar suas atenções neste final de temporada, ainda em busca de um título. Sem mais chances na La Liga, a equipe de Bilbao ainda segue viva na Copa do Rei e, a seu favor, ainda tem o mérito de ter eliminado os dois gigantes espanhóis, o que pode dar uma confiança a mais para o time.

Nas oitavas de final, disputadas na segunda metade de janeiro, o Bilbao teve pela frente o Barcelona. Mesmo não vivendo grande fase, o time culé é um dos maiores clubes do mundo, e ainda joga muito com seu nome. No entanto, nada disso foi o suficiente para avançar na Copa. Apesar de ter conseguido empatar o jogo duas vezes, o Barça não resistiu à prorrogação, acabou perdendo o jogo por 3 a 2 e foi eliminado pelo Leão.

Depois, o caminho do Bilbao cruzou com outro gigante, o adversário foi o Real Madrid. Mas, o time que já tinha superado o Barcelona, repetiu o feito, novamente jogando em casa, para cima da equipe merengue. Novamente marcando no fim, os Leões venceram por 1 a 0, placar suficiente para se garantir na semifinal.

Mas, para além disso, o Bilbao também foi responsável por mais uma campanha falha do Real na Copa do Rei. Os Blancos não conquistam um título da competição desde a temporada 2013-14, quando tinha jogadores como Casillas, Pepe, Sergio Ramos, Xabi Alonso e Di Maria em seu time. Curiosamente, à época, Carlo Ancelotti também era o treinador do time merengue, que bateu o Barcelona, por 2 a 1, na grande final.

Além do Bilbao, Rayo Vallecano, Valencia e Bétis são os outros três semifinalistas. As equipes eliminaram, respectivamente, Mallorca, Cádiz e Real Sociedad nas quartas.