Um dia depois da atuação brilhante do Paris Saint-Germain no campo do Villarreal, na noite da última terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa (6 a 0), a imprensa europeia se curvou diante da superioridade da equipe de Luis Enrique, que arrasou o Villarreal diante de sua torcida.

Segundo a rede francesa "RMC", nenhuma equipe havia marcado 4 gols com tamanha rapidez na história da Liga dos Campeões da Europa. E assim como no início de sua campanha, o Paris Saint-Germain deixou uma forte impressão na noite de terça-feira.

Leia também

Representante do Marrocos na Bola de Ouro: alguns tentaram me pressionar a escolher um jogador que não fosse Hakimi

Ex-porta-voz do Barcelona: resultado de 13 a 5 em títulos sufoca o Real Madrid

Próximas partidas PSG Campeonato Francês 15:05 TRO

E diante de um adversário aterrorizado e desorganizado, o bicampeão europeu encerrou a partida em menos de 17 minutos, depois que João Neves, Désiré Doué e Senny Mayulu marcaram, antes de Fabián Ruiz acrescentar dois gols, e de o jovem David Boly, de 17 anos, se juntar à festa. Isso foi suficiente para impressionar a imprensa europeia.

"Paris Saint-Germain destrói La Cerámica", assim intitulou o jornal "Marca", em referência ao reduto do Villarreal, antes de comparar a equipe francesa a uma lenda do boxe: "No mais puro estilo Mike Tyson. Saindo do canto diante de um oponente aterrorizado cujas pernas tremem. Um golpe, depois outro, e mais outro, vai ao chão e acabou".

E o jornal espanhol acrescentou: "Nenhuma partida de futebol se assemelhou tanto a uma luta do lendário boxeador americano. O Paris Saint-Germain esmagou o Villarreal num piscar de olhos, enquanto os donos da casa imploravam por misericórdia a cada ataque".

"Paris Saint-Germain tirano", assim afirmou o jornal "As", que elogiou os fogos de artifício parisienses, apontando também para as preocupantes falhas do Villarreal.

E o jornal madrilenho disse: "Um verdadeiro terremoto transformou La Cerámica em poeira em apenas 17 minutos e 35 segundos. O som da rede a cada gol do Paris Saint-Germain foi um duro golpe no orgulho dos torcedores do Villarreal".

E na Catalunha, o jornal "Mundo Deportivo" destacou a força demonstrada pelos companheiros de Vitinha, dizendo: "O Paris Saint-Germain esmagou o Villarreal apavorado graças a um início de partida irresistível, confirmando ser o maior candidato a defender seu título".

"Que obra-prima de Fabián Ruiz!"

E na Inglaterra, a emissora britânica "BBC" resumiu o cenário dizendo: "O Paris Saint-Germain continua sua trajetória impressionante na Liga dos Campeões da Europa".

E ressaltou que "alguns torcedores espanhóis deixaram o estádio antes mesmo do minuto 20".

O jornal "La Gazzetta dello Sport" também parabenizou Fabián Ruiz, eleito o melhor jogador da partida, por seus dois gols, e elogiou especialmente o seu segundo gol, apontando que o meio-campista espanhol, campeão do mundo em 2026, já havia jogado no Napoli antes de se transferir para Paris.

E o jornal italiano disse: "Que obra-prima de Fabián Ruiz! O ex-meio-campista do Napoli brilha em uma partida contra o Villarreal ao marcar dois gols magníficos".

E em Portugal, o jornal "A Bola" se curvou diante do Paris Saint-Germain, elogiando a atuação de João Neves e Vitinha, "que brilharam ao humilhar o Villarreal", e isso sob os olhos do técnico de sua seleção, Jorge Jesus, que acompanhou a partida das arquibancadas.