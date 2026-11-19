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Naoufal Bannis impressionou nos primeiros meses da Keuken Kampioen Divisie. O atacante do Vitesse pode escolher entre vários clubes nesta janela de inverno, segundo Mounir Boualin.

Bannis joga no Vitesse desde setembro de 2025. Na época, chegou sem custos de transferência depois que seu contrato no Catar não foi renovado.

Em sua primeira temporada em Arnhem, já teve um desempenho satisfatório, mas nesta temporada deslanchou de vez. Nascido em Haia, ele marcou dez gols em 14 jogos.

Isso o colocou no radar de "vários clubes da Eredivisie", segundo Boualin. Um deles é o Fortuna Sittard.

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Bannis também chamou a atenção no exterior. De acordo com Boualin, Hellas Verona e VfL Wolfsburg estão entre os clubes que demonstraram interesse.

O jornalista especializado no mercado de transferências afirma, por isso, que uma saída no inverno não está descartada. Afinal, o Vitesse precisa vender Bannis para receber alguma quantia por ele.

O contrato do atacante termina em meados de 2027. O clube de Arnhem quer renovar com o jogador das seleções de base do Marrocos, mas ainda não há acordo.

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Bannis veio das categorias de base do Feyenoord e, na Holanda, também jogou por FC Dordrecht, FC Eindhoven e NAC Breda.