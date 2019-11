Destaque no Real, Rodrygo foi observado pelo Liverpool ainda na base do Santos

Atacante brasileiro vem ganhando a torcida e já marcou cinco gols em seis jogos disputados

Rodrygo Goes tem sido provavelmente a melhor notícia do na temporada 2019/20. Autor de cinco gols em seis partidas, o jovem brasileiro marcou um hat-trick contra o na última quarta-feira (06) e começou a chamar a atenção de muita gente ao redor do mundo. Porém, antes do Real contratá-lo, o tinha um real interesse em contar com o ex- , é o que relata o antigo treinador da base, Elano.

"Houve em um período em que houve um interesse forte do Liverpool para contratá-lo enquanto ele ainda estava na base. Os valores eram muito baixos, mas eles queriam tentar. A oferta do Real Madrid depois era cerca de 30 milhões de euros a mais. Eu conversei com o estafe e disse que o garoto valia a aposta", falou Elano à ESPN.

O ex-jogador e ex-técnico da base santista acredita que Rodrygo será um dos grandes de sua geração e elogia a maturidade do atleta de apenas 18 anos.

"Apesar da sua pouca idade, ele tem maturidade. Eu acredito fortemente no seu futebol. Ele ainda tem espaço para crescer. Ele tem uma personalidade muito quieta, mas as coisas estão mudando. Ele joga na seleção principal do e no Real Madrid. Tudo na sua vida vai crescer. Ele precisará tomar cuidado", disse Elano.

O próximo compromisso do Real Madrid é contra o , no sábado (09), às 14h30 (de Brasília), no estádio Municipal de Ipurua, pela 13ª rodada de LaLiga.