Destaque no Corinthians, Maycon entra na mira de clubes europeus

Titular de Vítor Pereira, Maycon chamou a atenção de times da Itália e de Portugal

O futuro de Maycon pode estar longe do Corinthians. O jogador, que retornou ao futebol brasileiro no final de março, vem chamando a atenção de clubes europeus e pode deixar o clube do Parque São Jorge já na janela de verão da Europa.

De acordo com apuração da GOAL, algumas conversas já estão rolando. Clubes da Itália, como Lazio e Atalanta, fizeram sondagens consideradas mais “fortes”, enquanto grandes times de Portugal buscaram conhecer mais detalhes por um possível negócio pelo volante. O GE também noticiou a possibilidade da saída do atleta.

Uma grande indefinição é o valor que o Shakhtar Donetsk pediria para liberar Maycon em definitivo, já que está sem muito poder de escolha por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Antes da invasão russa nas terras ucranianas e no antigo contrato, o clube contava em vender o volante por, no mínimo, 15 milhões de euros (R$ 77 milhões, na cotação atual).

A possibilidade maior, porém, é de Maycon cumprir todo o seu contrato com o Corinthians. O jogador tem vínculo com o clube do Parque São Jorge até o final do ano, emprestado pelo Shakhtar Donetsk. O jogador está há pouco mais de dois meses no Brasil, com seus filhos nas escolas e se readaptando ao país.

Maycon chegou com a temporada em curso e virou titular do Corinthians treinado por Vítor Pereira. Desde que foi anunciado, o volante já disputou 15 jogos, sendo 12 como titular, e anotou dois gols, ambos contra o Boca Juniors.