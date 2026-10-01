Nicolò Tresoldi está totalmente em evidência. O atacante do Club Brugge já vivia boa fase e, além disso, marcou um hat-trick na quarta-feira pela Alemanha sub-21 contra Malta sub-21 (1 a 4). No entanto, Tresoldi ainda pode optar pela Itália e ainda não tomou sua decisão.

Tresoldi nasceu há 22 anos na Sardenha, onde também cresceu. Quando tinha treze anos, mudou-se com a família para a Alemanha. Lá, foi parar nas categorias de base do Hannover 96, onde se destacou e que o vendeu no verão de 2025 por 7,5 milhões de euros ao Club.

Até o momento, Tresoldi entrou em campo 67 vezes pelo Blauw-Zwart e balançou as redes 28 vezes. Na última temporada, por exemplo, marcou na Champions League contra, entre outros, FC Barcelona e Atlético de Madrid.

Tresoldi, que tem contrato com o Brugge até meados de 2029, estreou em agosto de 2023 pela Alemanha sub-21 e vive grande fase, com 16 gols em 26 gols. O destro já declarou anteriormente que primeiro quer disputar o Europeu sub-21 com a Alemanha antes de fazer uma escolha definitiva de seleção.

Com o hat-trick de quarta-feira contra os malteses da mesma faixa etária, Tresoldi agora está a apenas dois gols de se tornar o maior artilheiro da história da Alemanha sub-21. O recorde, que ele espera bater "já na terça-feira", ainda pertence a Pierre Litbarski, que marcou 18.

Na terça-feira, os alemães sub-21 enfrentam a Geórgia sub-21 em Bielefeld. De qualquer forma, uma vitória basta para a Alemanha, que, assim como a Grécia, tem 24 pontos após 9 jogos. A Alemanha só leva vantagem no confronto direto, o que faz com que o grupo muito provavelmente seja decidido a favor dos alemães.

"Comecei esta aventura com a seleção alemã sub-21 e quero concluí-la”, disse ele na quarta-feira após a partida, referindo-se ao Europeu sub-21 do ano que vem. "Visto a camisa da Alemanha com orgulho. Não é uma decisão fácil. Acho que todo mundo sabe que os dois países significam muito para mim."

Tresoldi já teve contato com o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, que recentemente foi questionado sobre a escolha que o cobiçado atacante tem pela frente. "Há tantos fatores diferentes envolvidos em uma escolha. Se você tem a chance de levar mais tempo, acho lógico que ele faça isso”, disse Klopp.



