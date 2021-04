Destaque improvável, Militão é comparado aos grandes e vê pedidos por seleção

O zagueiro foi um dos principais nomes do empate entre Real Madrid e Chelsea pela semifinal da Liga dos Campeões

Em campo estavam nomes como Vinicius Jr., Luka Modric, Timo Werner, Kai Havertz e outros, mas quem brilhou mesmo no primeiro jogo semifinal entre Real Madrid e Chelsea foi Éder Militão. O zagueiro foi um dos destaques do jogo, que acabou com o empate por 1 a 1.

Mesmo sem jogar regularmente, Militão foi o escolhido para fazer a zaga do Real Madrid ao lado de Raphael Varane, enquanto Sergio Ramos está ausente por uma lesão. E o brasileiro tem dado conta do recado, inclusive nesta primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões, assim como tinha feito contra o Liverpool, nas quartas de final.

O zagueiro, além de ter tido participação direta no gol de empate do Real Madrid, marcado por Karim Benzema, teve ótimos números durante o jogo e provou sua importância ao time de Zinedine Zidane. Foram 92 passes completados, com 91% de precisão no quesito para Militão, que criou duas chances para os Blancos, uma delas convertida, lhe rendendo sua primeira assistência com jogador dos Blancos. Além disso, foram sete combates vencidos, mais do que qualquer jogador do time na temporada.

🇧🇷 Éder Militão 🆚 Chelsea in one word?#UCL pic.twitter.com/lhe9VjRMog — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2021

A ótima atuação de Militão virou assunto nas redes sociais. Destaque no twitter oficial da Uefa Champions League por sua atuação, Militão recebeu diversos elogios de torcedores. Além disso, foram muitos os pedidos para que o camisa 3 do Real Madrid seja titular da zaga da seleção brasileira, ou ao menos seja convocado com mais frequência por Tite - ele já fez oito jogos com a Amarelinha.

Mas o que mais chamou atenção foram algumas das comparações feitas, inclusive uma delas com o ídolo do Barcelona, Carles Puyol, e outra com o próprio Sergio Ramos ou até com Pepe. Alguns internautas, inclusive, lembraram que os contratos do camisa 4 e de Varane, os dois titulares da zaga dos Blancos , estão perto de acabar, e que o desempenho de Militão pode atrapalhar as conversas por uma renovação.

Apesar disso, o Real não descarta negociar Militão, que já atraiu olhares de outros clubes da Europa, entre eles o Bayern de Munique. Ainda assim, a ideia é não liberar o zagueiro por menos 50 milhões de euros.

O próximo jogo entre Real Madrid e Chelsea pela semifinal da Liga dos Campeões, desta vez na Inglaterra, será na próxima quarta-feira (5), às 16h (de Brasília). Por ter marcado fora de casa, o Chelsea tem a vantagem da classificação em caso de 0 a 0.