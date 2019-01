Destaque do River, Quintero confirma conversas com o Manchester City

Colombiano voltou a dizer que seu desejo é seguir no clube argentino, mas não descartou um retorno ao futebol europeu

Um dos principais destaques do River Plate na campanha do título da Copa Libertadores da América de 2018, Juan Quintero segue com o seu futuro indefinido. Em entrevista à "Rádio Continental", o jogador colombiano revelou que o Manchester City fez uma consulta ao seu agente sobre sua situação.

"Tive conhecimento que o meu agente esteve reunido com o Manchester City, o que me deixa muito orgulhoso. Mas se for para voltar à Europa terá que ser para o bem de todos, e não só pela questão económica", afirmou.

Quintero, contudo, deixou clara a sua vontade de seguir no River Plate e descartou jogar na China.

"Sou do River e quero continuar aqui, o presidente sabe disso. Ir para a China seria imporante a nível econômico, mas isso não me passa pela cabeça", completou.

Quintero tem contrato com o Porto até junho de 2021, mas, desde então, foi emprestado para o Rennes-FRA, Independiente Medellín-COL e no último ano River Plate.