Destaque do Paulistão, atacante do Mirassol entra na mira do Cruzeiro

Os mineiros estão monitorando Pedro Lucas, jogador do Internacional, emprestado ao time do interior de São Paulo

O Cruzeiro segue em busca de reforços para a disputa da Série B. A bola da vez é o atacante Pedro Lucas, de 22 anos, que pertence ao Internacional e foi destaque do Mirassol no Paulistão. No time do interior paulista marcou três gols em 15 jogos. A informação foi antecipada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela Goal. A expectativa é que as partes negociem a ida do jogador para o clube mineiro, apesar da sondagem de outras equipes da Série A.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O atacante estaria numa lista de monitoramento feita pelo diretor de futebol, André Mazzuco, com a participação do Departamento de Análise do Cruzeiro. O contrato do jogador com o Internacional termina no fim da temporada e no meio do ano ele já poderia assinar pré-contrato com outro clube.

No Campeonato Paulista, o atacante Pedro Lucas foi titular da equipe de Eduardo Baptista e balançou as redes no empate com o Ituano por 1 a 1, na derrota para o RB Bragantino por 2 a 1 e na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1. No entanto, o jogador não disputará a Série C pela equipe que terminou o Campeonato Paulista em quarto lugar, tendo sido eliminada pelo São Paulo na semifinal.

Quem é Pedro Lucas?

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Quando tinha apenas 17 anos, Pedro Lucas já tinha multa rescisória na casa dos 50 milhões de euros (R$ 225 milhões) para clubes estrangeiros. O atacante foi destaque no bicampeonato do Brasileiro de Aspirantes. Em 2019, o atacante subiu ao profissional do clube gaúcho quando disputou jogos do Campeonato Gaúcho, Libertadores e Série A do Campeonato Brasileiro. No total foram 14 partidas e um gol marcado contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho.

Após ser titular com Odair Hellmann, uma lesão fez o jogador perder espaço no Internacional e, por isso, foi emprestado ao Figueirense onde atuou em 18 jogos e marcou três gols. Porém, o atacante foi o primeiro jogador a pedir para deixar o clube catarinense em setembro do ano passado, após uma invasão ao Estádio Orlando Scarpelli por um grupo de 40 torcedores que atiraram rojões e agrediram os atletas.

O Internacional negociou Pedro Lucas, por empréstimo, mais uma vez. E o jogador foi para o CSA disputar a Série B. No clube alagoano disputou 25 partidas e fez cinco gols, sendo o vice-artilheiro da equipe na competição. Curiosamente, foram dois gols contra o Cruzeiro na última rodada da série B. Um no duelo de ida em Maceió, quando o CSA venceu o Cruzeiro por 3 x 1, no Rei Pelé, e o outro na volta em Belo Horizonte, no empate por 1 x 1, no Independência.

Novos contratados já treinam

O Cruzeiro, que ficou fora da decisão do Campeonato Mineiro, não está parado e apresentou dois novos jogadores: o lateral-direito Joseph e o volante Flávio, ambos estavam no América.

Um dos contratados para a temporada é Joseph, de 26 anos, que estava no América-MG desde janeiro de 2020, na época indicado pelo treinador Felipe Conceição. Ele atua como volante e zagueiro, mas quer se firmar na lateral-direita. “É um momento muito importante para mim, porque estar no Cruzeiro é a realização de um sonho. Vim como lateral, pois desde o Brasileiro do ano passado venho exercendo essa função. Tenho certeza que fui muito bem nas partidas, numa posição que me sinto confortável. Posso atuar como zagueiro, porque já trabalhei nessa posição, e como volante também. Onde o Felipe Conceição precisar, estarei pronto”, disse.

Outro novato é o volante Flávio, de 20 anos, envolvido na negociação entre Cruzeiro e América-MG. No acordo, o lateral-esquerdo Alan Ruschel foi para o clube que disputará a Série A. O jovem foi outro jogador indicado por Felipe Conceição. “Conheço o estilo do treinador, porque trabalhamos juntos no América. Jogo de primeiro volante, minha preferência é primeiro volante, mas se ele precisar de segundo volante, eu já atuei assim com ele e vou fazer sem o menor problema”, falou.

Flávio ainda disse que tem muita gratidão pelo novo treinador. “Sou muito grato a ele, porque me lançou no futebol. Minha relação é de gratidão e amizade. É uma relação boa, de afinidade que temos um com o outro”, garantiu.

Com os dois atletas, o Cruzeiro chegou ao 11º contratado para temporada: zagueiro Eduardo Brock, volantes Matheus Barbosa, Matheus Néris e Rômulo, meia Marcinho, atacantes Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli. Além do lateral-esquerdo Alan Ruschel, que foi para o Coelho.