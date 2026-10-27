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O técnico da Bósnia e Herzegovina, Sergej Barbarez, divulgou oficialmente a lista de 26 jogadores para as partidas contra Suécia e Romênia pela Liga das Nações da UEFA, em novembro. O destaque da convocação é o retorno do defensor Amar Dedic, do Newcastle United, que deve ter papel fundamental na defesa da seleção.

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Dedic reforça a defesa

A presença de Dedic é um destaque importante após um período de incerteza sobre suas condições físicas. O lateral havia ficado fora das convocações de setembro e outubro devido a um problema recorrente na parte posterior da coxa, o que gerou tensão entre o clube e a seleção. A preocupação chegou ao ponto máximo quando ele agravou o problema durante uma partida da Premier League contra o Leeds United e precisou passar um longo período afastado dos gramados no início da temporada.

Seu retorno ao grupo, ao lado de Sead Kolasinac, da Atalanta, dá a Barbarez opções experientes para a defesa. O setor também conta com o jovem Tarik Muharemovic, do Leeds United, e Nikola Katic, do Schalke, enquanto a comissão técnica busca montar uma linha defensiva sólida, capaz de conter as ameaças ofensivas da Suécia. A disputa por vagas entre os titulares segue acirrada, com dez defensores na lista de 26 jogadores.

Barbarez prioriza a continuidade para os jogos de novembro

Barbarez optou por combinar jogadores consagrados e talentos em ascensão. A Bósnia viajará a Solna para enfrentar a Suécia em 14 de novembro e, apenas três dias depois, receberá a Romênia em Zenica. Para as duas partidas, o técnico da seleção está concentrado em manter o embalo construído nas últimas convocações. Ele demonstrou grande confiança na evolução do elenco e observou que os quatro jogos anteriores deram provas suficientes do crescimento tático e da força mental da equipe.

“Os quatro jogos anteriores nos deram muitos motivos para estar satisfeitos. Vimos uma equipe que acredita em si mesma, luta e sabe o que quer em campo”, disse Barbarez à NFSBiH. “Nossa jornada continua, mas não esquecemos qual é o nosso objetivo, que mantemos firmemente em vista: conseguir a melhor posição possível no sorteio das eliminatórias da Eurocopa. Nosso objetivo final também é nos classificar para o próximo grande torneio.”

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“Nossa energia e nossa postura nunca estiveram em dúvida. Essa tem sido uma das nossas maiores forças desde que estamos juntos. Se isso permanecer no nível apresentado até agora, teremos uma chance muito boa de decidir os próximos jogos a nosso favor, ou seja, de tentar vencê-los.”

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Estabilidade no meio-campo e promessa da Juventus na lista

No meio-campo, Barbarez apostou na segurança de Benjamin Tahirovic, do Genk, e Armin Gigovic, do BSC Young Boys. O elenco também ganha um reforço com Kerim Alajbegovic, promessa da Juventus, depois que um recente susto com seu quadril em Turim se mostrou pouco grave. A presença desses jogadores de qualidade técnica sugere a intenção de controlar a posse de bola em Zenica, onde a Bósnia historicamente se sai bem sob pressão.

O grupo de meio-campistas é completado por Ivan Sunjic e Esmir Bajraktarevic, do PSV Eindhoven, oferecendo uma combinação de proteção à defesa e criatividade. Barbarez deixou claro que o objetivo final continua sendo a classificação para um grande torneio e vê esse grupo específico de meio-campistas como essencial para colocar em prática sua visão tática em campo ao longo da campanha na Liga das Nações.

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Demirovic, do Stuttgart, comanda o ataque

Na frente, o atacante Ermedin Demirovic, do VfB Stuttgart, comandará o ataque como principal ameaça de gol. Ele terá a companhia de Haris Tabakovic, do RB Salzburg, e Samed Bazdar, do Sint-Truiden, dando à Bósnia atacantes de perfis diferentes para enfrentar variados esquemas defensivos. Jovo Lukic e Matej Deket ampliam as opções, garantindo a Barbarez flexibilidade tática caso os jogos exijam uma abordagem mais direta nos minutos finais.

Com a lista definida, as atenções se voltam para o período de treinos em Sarajevo antes da viagem da equipe à Suécia. A Bósnia busca agora a eficiência nas finalizações necessária para transformar atuações competitivas em vitórias.