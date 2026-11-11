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Justin Kluivert detalhou o nível extraordinário de preparação com que Xavi Hernandez assumiu o comando da seleção dos Países Baixos. Segundo o atacante, o treinador estudou a fundo sua personalidade antes de voltar a convocá-lo. De volta à seleção, o jogador do Bournemouth quer superar o trauma de suas experiências anteriores em grandes torneios.

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Medidas extraordinárias para um retorno à seleção

Kluivert está de volta à seleção da Holanda com um propósito renovado, mas seu retorno estava longe de ser garantido. O meia do Bournemouth revelou que Xavi não deixou nada de lado ao avaliar se deveria trazer o jogador de 27 anos de volta à equipe nacional. Em vez de se basear apenas em imagens de jogos, o treinador espanhol fez uma análise abrangente do perfil do ex-prodígio do Ajax.

"Ele também quer saber com quem está lidando, então conversou com ex-treinadores meus", explicou Kluivert em entrevista à NOS. "Felizmente, eles gostaram de mim, então deu tudo certo. Espero que, com o tempo, Xavi também goste. Também ouvi dizer que ele assiste a muitos jogos. Ele está realmente envolvido com isso, essa é a motivação dele, e acho que precisamos disso."

Sob o comando anterior de Ronald Koeman, parecia improvável um meio-campo com jogadores de qualidade com a bola, como Frenkie de Jong e Joey Veerman, ao lado de Kluivert. Xavi, porém, parece disposto a abrir mão da presença física em favor da qualidade técnica. "Não preciso ter a bola o tempo todo, mas também faço muitas infiltrações", observou Kluivert. "Com a minha intensidade, espero dar mais incisividade à equipe e também gosto de dar uma assistência ou marcar um gol."

Superando a frustração na Copa do Mundo

O retorno ao centro de treinamento da seleção tem um gosto agridoce para Kluivert, que ainda é assombrado pelo desfecho de seu último grande torneio. Depois de se recuperar de uma lesão a tempo de integrar o elenco, ele viu seu sonho de conquistar a Copa do Mundo terminar em uma dolorosa derrota nos pênaltis para o Marrocos. Kluivert entrou especificamente para cobrar um pênalti e acertou a trave, em uma tentativa que ainda pesa em sua mente.

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"Isso certamente me incomodou", admitiu o atacante ao recordar o erro. "Na verdade, tudo correu bem. Fiz o que tinha planejado antes. E aí a bola simplesmente não entra. Bom, são os ossos do ofício, como dizemos."

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De ponta a peça central na Premier League

Kluivert já não é o adolescente inexperiente que estreou por seu país em 2018. Depois de atuar nas cinco grandes ligas da Europa, deixou de ser um ponta inconstante para se tornar um meia-atacante mais maduro no Bournemouth. Embora esteja feliz no litoral sul da Inglaterra, onde tem contrato até 2028, ele segue ambicioso em relação aos próprios números, após passar suas primeiras 14 partidas pela Holanda sem marcar.

"Tive chances. Umas três delas realmente poderiam ter entrado. Se eu marcar, vou comemorar. Mas não muito, porque já deveria ter marcado mais", confessou sobre a falta de gols pela seleção.

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Uma visão mais realista sobre o futuro

Apesar de sua origem no futebol, como filho do lendário atacante Patrick Kluivert, ele desenvolveu uma visão mais realista sobre os rumos da carreira. Ficaram para trás os dias em que declarava publicamente o desejo de se transferir para gigantes europeus. Agora, está concentrado na tarefa imediata, que inclui um confronto decisivo contra a Grécia enquanto a Holanda busca ganhar embalo sob o comando de Xavi.

"Olha, também preciso ser realista. Já não tenho 21 ou 22 anos, a faixa etária que o Real Madrid observa. Não penso mais tão longe no futuro, porque, de qualquer forma, você não sabe o que vem pela frente. Jogamos contra a Grécia na sexta-feira. Vamos dar tudo de nós e depois veremos o resto", disse Kluivert.