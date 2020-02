Destaque do Arsenal, Gabriel Martinelli vê a Premier League como "a melhor liga do mundo"

Brasileiro é um dos principais destaques do clube inglês na temporada

Brilhando com a camisa do na temporada, Gabriel Martinelli vem surpreendendo o mundo com o seu talento e faro de gol. Com apenas 18 anos, o brasileiro tem brilhado na durante estes seis meses, e não escondeu a sua satisfação em atuar na Premier League, em entrevista ao jornal Marca.

"A Premier League é o melhor campeonato do mundo, na minha opinião. A cada jogo me surpreendo mais com os estádios, as torcidas, a qualidade da grama e também com o estilo de jogo. Todas as equipes atacam, querem jogar e têm muita intensidade", apontou Gabriel.

Anunciado como reforço do Arsenal no dia 2 de junho, Martinelli rapidamente virou titular da equipe. Com um início meteórico, Martinelli explicou como foi a sua trajetória até desembarcar na Inglaterra.

"Joguei a e muito rapidamente o . Eu fui bem e tive algumas ofertas. O Arsenal foi quem fez uma proposta mais firme e um planejamento sério. Me ofereceram para treinar com o time principal. Nós não pensamos duas vezes. Era o meu sonho e o sonho dos meus pais que um dia eu pudesse jogar na Europa. Não pensei duas vezes porque o Arsenal é um dos maiores clubes da Europa", concluiu.

Gabriel Martinelli deve ser titular do Arsenal contra o no próximo domingo (16), pela 26ª rodada da Premier League.