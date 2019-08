Destaque contra Juve, João Félix conquista Simeone com talento, versatilidade e vontade

Jovem português é considerado um dos mais promissores jogadores do mundo e chega para brilhar na Espanha

O treinador do , Diego 'Cholo' Simeone se mostra cada vez mais satisfeito com a chegada do jovem português João Félix. Após a vitória do Atleti sobre a Juventus por 2 a 1 na , 'Cholo' foi perguntado a respeito do gajo, que foi um dos destaques da partida.

"Ele tem um talento inato. João tem muita capacidade e está se adaptando muito rápido ao que o grupo precisa. Ele tem uma visão que permite se apdatar em muitas posições. O melhor que ele tem é o que eu falei desde o primeiro dia, que ele tem vontade de aprender. Se continuar assim o processo de adaptação vai ser ainda mais curto", falou Simeone.

Félix é um dos mais promissores jogadores europeus que surgiu há pouco tempo. Simeone vê com bons olhos essa renovação que vem acontecendo no Atlético de Madrid. Simeone fez um balanço da partida contra a Juve e destacou o papel dos jovens em todo o processo.

"As coisas estão se adaptando cada dia melhor para os meninos novos. A competitividade é muito bonita porque estão todos demonstrando interesse e vontade em prol da equipe. Eu vejo algumas coisas para melhorar na equipe. Sofremos muito no primeiro tempo e tivemos que marcar desde o campo de defesa do adversário", analisou o treinador.