Na procura por um novo clube, Raphael Guerreiro desta vez excecionalmente não pode contar com o seu treinador preferido: afinal, Thomas Tuchel treina a seleção inglesa. De facto, Tuchel até precisaria ali de um reforço para as faixas defensivas, mas Guerreiro é português.

As duas últimas transferências de Guerreiro foram articuladas em grande parte por Tuchel. Em 2016, o polivalente trocou o FC Lorient pelo Borussia Dortmund de Tuchel por 12 milhões de euros e, em 2023, seguiu-o a custo zero para o Bayern Munique. Pelo meio, Tuchel quis até levar Guerreiro também para o Paris Saint-Germain, mas essa transferência falhou. E agora?

Já em março, o Bayern anunciou que o contrato do jogador de 32 anos, que expirava no fim de junho, não seria renovado. "Queremos agradecer sinceramente ao Rapha pelo tempo que passámos juntos", disse então o diretor desportivo Max Eberl. "O Rapha foi sempre um jogador fiável em campo, além de que personalidades como a dele enriquecem qualquer balneário."

Raphael Guerreiro pode rumar ao AC Milan?

Seguiram-se rumores sobre um fim de carreira antecipado. Em junho, Guerreiro foi apontado como possível sucessor de Alejandro Grimaldo no Bayer Leverkusen. Mais tarde, falou-se no interesse do Benfica. No entanto, também esses rumores não se confirmaram e, ao que tudo indica, o treinador Marco Silva não tem utilidade para Guerreiro.

A pista mais recente leva a Itália: na semana passada, o Tuttosport e a Gazzetta dello Sport noticiaram uma possível transferência para o AC Milan. Segundo essas informações, Guerreiro é um candidato à sucessão de Pervis Estupinan, caso este se transfira, como esperado, para o Aston Villa.

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Leon Goretzka também procura um novo clube

Em termos gerais, Guerreiro poderá ser uma mais-valia para quase qualquer plantel. Pode jogar no meio-campo e nas faixas defensivas com flexibilidade. Embora raramente tenha sido titular durante os seus três anos no Bayern, nunca se queixou publicamente disso e, quando foi utilizado, quase sempre correspondeu de forma fiável. Na última temporada, Guerreiro somou seis golos e três assistências em 29 jogos. O problema, porém, é a sua propensão para lesões musculares.

De resto, Guerreiro não é o único jogador a sair do Bayern a custo zero que ainda não encontrou novo clube. Leon Goretzka também continua à procura, e também ele tem sido associado a vários clubes em Itália.