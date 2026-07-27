Na sua procura por um novo clube, Raphael Guerreiro desta vez, excecionalmente, não pode contar com o seu treinador favorito: Thomas Tuchel é, afinal, selecionador da seleção inglesa. De facto, Tuchel até precisaria ali de um reforço para as faixas defensivas, mas Guerreiro é português.

As duas últimas transferências de Guerreiro foram conduzidas em grande parte por Tuchel. Em 2016, o polivalente trocou o FC Lorient pelo Borussia Dortmund de Tuchel por 12 milhões de euros e, em 2023, seguiu-o a custo zero para o Bayern Munique. Pelo meio, Tuchel quis até levar Guerreiro também para o Paris Saint-Germain, mas essa transferência fracassou. E agora?

Já em março, o Bayern anunciou que o contrato do jogador de 32 anos, que termina no fim de junho, não será renovado. "Queremos agradecer sinceramente ao Rapha pelo tempo que passámos juntos", disse então o diretor desportivo Max Eberl. "O Rapha foi sempre um jogador fiável em campo e, além disso, personalidades como a dele enriquecem qualquer balneário."

Raphael Guerreiro pode rumar ao AC Milan?

Depois disso, circularam rumores sobre um final antecipado de carreira. Em junho, Guerreiro foi apontado como possível sucessor de Alejandro Grimaldo no Bayer Leverkusen. Mais tarde, falou-se no interesse do Benfica. No entanto, esses rumores também não se confirmaram e, ao que tudo indica, o treinador Marco Silva não tem lugar para Guerreiro.

A pista mais recente leva a Itália: na semana passada, o Tuttosport e a Gazzetta dello Sport noticiaram uma possível transferência para o AC Milan. Segundo essas informações, Guerreiro é um candidato a suceder a Pervis Estupinan, caso este se transfira, como esperado, para o Aston Villa.

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Também Leon Goretzka procura um novo clube

Em termos gerais, Guerreiro poderá ser um reforço para quase qualquer plantel. É um jogador versátil, capaz de atuar no meio-campo e nas faixas defensivas. Embora raramente tenha pertencido ao onze titular durante os seus três anos no Bayern, nunca se queixou publicamente disso e, quando foi utilizado, correspondeu quase sempre de forma fiável. Na época passada, Guerreiro somou seis golos e três assistências em 29 jogos. O problema, porém, é a sua propensão para lesões musculares.

De resto, Guerreiro não é o único jogador a sair do Bayern a custo zero que ainda não encontrou novo clube. Leon Goretzka também continua à procura, e também ele tem sido associado a vários clubes em Itália.