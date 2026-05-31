Dest e Pepi brilham pela seleção dos Estados Unidos, pouco antes do início da Copa do Mundo

Os Estados Unidos ganharam confiança na reta final para a Copa do Mundo em casa. A seleção comandada pelo técnico Mauricio Pochettino venceu o Senegal por 3 a 2 no domingo à noite, em uma partida repleta de gols. Sergiño Dest e Ricardo Pepi tiveram participação importante na vitória no amistoso.

A seleção anfitriã teve um início forte no Bank of America Stadium, em Charlotte. Pepi passou a bola pela esquerda para Christian Pulisic, que, por sua vez, permitiu que Dest marcasse o 1 a 0 de perto.

Pepi também foi fundamental no segundo gol da Seleção dos EUA. O atacante do PSV permitiu que Pulisic, autor da assistência no 1 a 0, dobrasse a vantagem. Aliás, foi o primeiro gol em partida internacional do jogador do AC Milan desde novembro de 2024.

O Senegal foi ganhando força ao longo do primeiro tempo e reduziu a diferença pouco antes do intervalo, com o certeiro Sadio Mané. Pochettino fez nada menos que dez substituições no intervalo, deixando Dest e Pepi, entre outros, no vestiário americano.

Logo após o reinício, Malik Tillman parecia assumir um papel de destaque. O ex-jogador do PSV deu a assistência para Folarin Balogun, que, no entanto, marcou o 3 a 1 em posição de impedimento e teve o gol anulado.

A seleção da casa complicou a situação para si mesma, logo após o gol anulado. Auston Trusty cometeu um erro na defesa, e Mané voltou a balançar as redes pelo Senegal: 2 a 2. O amistoso continuou emocionante, pois Tillman marcou de perto. A arbitragem, no entanto, considerou que Balogun havia cometido uma falta pouco antes, embora o atacante parecesse não ter feito nada de errado.

Pouco tempo depois, o ativo Balogun marcou o 3 a 2, após passe do brilhante Timothy Weah. Weston McKennie teve azar a quinze minutos do fim, ao acertar a trave. No fim das contas, isso não prejudicou a vitória dos Estados Unidos diante da torcida local.