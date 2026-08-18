Segundo o Absolut Fussball , Wahi rejeitou recentemente duas ofertas extremamente lucrativas da Premier League e da Serie A, que teriam rendido cerca de 20 milhões de euros ao Eintracht. Vale lembrar: há um ano e meio, o Eintracht pagou 26 milhões de euros ao Olympique de Marselha por ele, mas recebeu em troca apenas um modesto gol em 25 partidas oficiais.

Após atuações decepcionantes, que em alguns momentos chegaram até a lhe render vaias em alto volume da torcida de Frankfurt, Wahi pôde se provar novamente por empréstimo no OGC Nice e, no fim, salvou o clube do rebaixamento com dois gols no jogo de volta do playoff contra o Saint-Etienne.

Antes disso, o jogador de 23 anos já havia demonstrado no segundo turno que ele não deveria ser avaliado exclusivamente por seu período extremamente infeliz em Frankfurt. Em 18 jogos de liga e copa, Wahi marcou sete vezes e deu duas assistências. Com o Nice, ele perdeu a final da copa para o Lens por 3 a 1 poucos dias antes do início do playoff do rebaixamento.

OGC Nice quer emprestar Wahi novamente - prisão pouco antes da Copa do Mundo

Como a passagem pelo sul da França devolveu ao jogador da seleção e participante da Copa do Mundo pela Costa do Marfim sua antiga força, ele agora quer se transferir em definitivo para o Nice, diz a reportagem. No entanto, o OGC mira um novo empréstimo com opção de compra posterior, enquanto o SGE quer se livrar de Wahi de forma definitiva. Pelo menos entre o atacante e o Nice já deve haver um acordo sobre as condições.

Explosivo: durante a Copa do Mundo no verão, nos Estados Unidos, Canadá e México, o The Athletic revelou que Wahi havia sido detido brevemente duas semanas antes do início do torneio por suspeita de manipulação de jogo. Wahi teria provocado intencionalmente um cartão amarelo na última rodada contra o Metz.

"Podemos confirmar que um jogador de futebol de 23 anos, que atua na Ligue 1 francesa, foi preso em 29 de maio no âmbito de uma investigação da Promotoria de Marselha por suspeita de fraude organizada, corrupção organizada no esporte, manuseio de produtos de crimes e lavagem de dinheiro", disse, à época, um porta-voz da Promotoria de Marselha, citado pelo The Athletic.

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Comparação com Lionel Messi: Wahi acerta as contas com o Eintracht Frankfurt

Na sequência, do ponto de vista do SGE, havia o temor de que os interessados fossem limitados por causa do escândalo, o que faz com que a recusa de Wahi às ofertas lucrativas pareça ainda mais infeliz. Enquanto isso, porém, as suspeitas contra Wahi já devem ter sido descartadas.

Que o próprio Wahi não tem mais tanta vontade de permanecer em Frankfurt ficou claro em uma entrevista à L'Equipe, em maio. "Na Alemanha, descobri um mundo diferente sem falar a língua. Tive quatro jogos como titular em um ano e algumas participações curtas: mesmo que você se chame Lionel Messi, precisa de tempo para mostrar suas qualidades", disse Wahi.