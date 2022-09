Desportivo Brasil x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Peixe busca emplacar a terceira vitória consecutiva na competição; veja como acompanhar na internet

O Santos visita a Desportivo Brasil nesta quarta-feira (14), às 15h (de Brasília), no Centro Esportivo Luneng Brasil, pela quinta rodada da terceira fase do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Embalado com a vitória sobre o Corinthians por 2 a 1 na última rodada, o Santos aparece na vice-liderança do Grupo 21, com nove pontos, um a menos que o líder Desportivo Brasil, que batei o Peixe por 2 a 1 no último dia 27.

Escalações:

Escalação do provável SANTOS: Edu Araujo; Cadu, Derick, Jair e Kevyson; Hyan, Balão e Ivonei; Weslley Patati, Fernandinho e Enzo Monteiro.

Escalação do provável DESPORTIVO BRASIL: Orlando, Gabriel, Paulo, Guilherme, Kayo, Renan, Kauan, Igor, Marcelo, Victor Mota e Victor Hugo.

Desfalques

Santos

O Peixe entra em campo sem desfalques confirmados.

Desportivo Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: 14 de setembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Centro Esportivo Luneng Brasil – Porto Feliz, São Paulo