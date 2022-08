Desportivo Brasil x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulista sub-20

Partida acontece nesta quinta-feira (18), pela fase eliminatória do Campeonato Paulista sub-20; veja como acompanhar na internet

Desportivo Brasil e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (18), em Porto Feliz, a partir das 15h (de Brasília), pela fase eliminatória do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, na internet.

O Desportivo Brasil concluiu a segunda fase do estadual na liderança do grupo 17, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota), e promete dificultar a vida do rival.

Do outro lado, o Corinthians ficou na ponta da chave 13, com 12 pontos somados (três vitórias e três empates).

Prováveis escalações

Possível escalação do Desportivo Brasil: Orlando, Gabriel, Paulo Cesar, Gabriel, Fabio, Renan, Victor Hugo, Kauan, Lucas, Victor Mota e Marcelo.

Possível escalação do Corinthians: Bruno, Cauan, Renato, Robert, Thomas, Abimael, Idelmindo, Riquelme, Thalisson, Higor e Luan.

Desfalques da partida

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Desportivo Brasil:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Desportivo Brasil x Corinthians DATA Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 LOCAL CT Desportivo Brasil, Porto Feliz - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Noroeste

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Desportivo Brasil 3 x 0 Assisense Paulista sub-20 10 de julho de 2022 São Caetano 1 x 2 Desportivo Brasil Paulista sub-20 3 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Desportivo Brasil Brasileiro sub-20 28 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Guarani x Desportivo Brasil Brasileiro sub-20 4 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 2 Corinthians Brasileiro sub-20 15 de agosto de 2022 Corinthians 2 x 2 Noroeste Paulista sub-20 10 de agosto de 2022

Próximas partidas