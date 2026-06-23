Uma reportagem elogiou a atuação de Cristiano Ronaldo, astro da seleção de Portugal, na partida contra o Uzbequistão, na noite desta terça-feira, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Ronaldo marcou dois gols na vitória de sua equipe por 5 a 0, garantindo assim a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

O jornal “Marca” destacou em sua reportagem os principais acontecimentos da partida de hoje, conforme segue:

Uma vitória esmagadora por 5 a 0, de valor redobrado para a seleção portuguesa, que começou a Copa do Mundo com um desempenho muito abaixo do seu padrão habitual. A torcida explodiu ao som dos gritos de “Siuuuu” em homenagem ao astro da partida: Cristiano Ronaldo.

Um atleta com um legado inigualável, e ainda tentam ensiná-lo a lidar com a pressão que recai sobre seus ombros. Ele marcou o primeiro gol logo após o apito inicial e não hesitou em marcar o segundo.

Mas como alguém que se aproxima da marca dos mil gols — e que, mais cedo ou mais tarde, vai alcançá-la — poderia hesitar? Embora as dúvidas voltem a assombrá-lo duas ou três vezes até lá... Essa é sua árdua missão. A dúvida que sempre retorna, por mais que ele tente refutá-la com um gol.

“Despertem a fera Ronaldo”

Passaram uma semana inteira enterrando-o vivo. Havia cochichos no vestiário, contas a serem acertadas e o fato de que os outros astros — Haaland, Mbappé, Vinícius ou Messi — já haviam marcado seus gols, enquanto ele continuava incapaz de balançar as redes, e o tempo se esgotava.

Exige-se que os grandes jogadores atinjam padrões elevados até o último dia de suas vidas, e a esse homem, que ainda aos 41 anos possui uma garra indomável, também se exigia que justificasse sua permanência nos campos.

Ninguém pode ensinar Cristiano a lidar com a pressão... Bastaram apenas seis minutos para ele silenciar uma semana de expectativas precipitadas.

E, como sempre, no mesmo lugar. É o seu jogo. E não foi um gol qualquer, mas sim o gol que o tornou o único jogador a marcar em seis edições da Copa do Mundo. Atrás dele, na lista dos maiores artilheiros mais velhos da história do torneio, resta apenas a sombra de Roger Milla.

Nuno Mendes também brilha

Nesta fase da nossa trajetória, já não nos surpreendemos com as habilidades de Nuno Mendes. Um gigante que corre como se a lateral não tivesse fim, com sua energia inesgotável e sua incrível capacidade de estar nas duas áreas de penalidade ao mesmo tempo... Karimov, que teve o azar de marcar sua lateral, terminou o primeiro tempo sem sequer tocá-lo.

A ideia de um lateral ser uma estrela brilhante vai contra a natureza dessa posição. Exceto no caso de Nuno, que de fato é isso mesmo. E ele provou isso aos 17 minutos da Copa do Mundo, da maneira mais clara possível.

Foi marcada uma falta na entrada da área, e todo o estádio sabia quem a havia cometido. As câmeras procuravam Cristiano e sua respiração calculada com precisão antes de cada cobrança de falta.

Enquanto o jogador com a camisa 7 realizava seu ritual particular, o canhoto chegou por trás e disparou um chute fulminante da entrada da área, que todos viram passar como uma flecha, marcando o segundo gol.

A maturidade de João Félix

Ficou claro que João Félix amadureceu na Arábia Saudita... Ele foi um dos jogadores que Roberto Martínez incluiu na escalação titular após o desempenho medíocre contra a República Democrática do Congo. E isso ficou bem claro. Ele deu um toque técnico ao ataque, criou espaços, organizou as jogadas com maestria e até contribuiu para o gol contra marcado pela seleção do Uzbequistão.

Em campo, em Houston, vimos um jogador com personalidade forte, do tipo que lhe custou caro no Atlético de Madrid, onde seu talento sempre veio acompanhado de uma expressão severa.

Por outro lado, temos a nova contratação do Real Madrid: Bernardo Silva. Sua estreia discreta fez com que ele ficasse no banco de reservas, embora tenha sido a quarta substituição da seleção de Portugal, por volta dos 76 minutos. Mas não há motivo para preocupação. Bernardo continua sendo uma aquisição de grande destaque. No entanto, esta Copa do Mundo, por enquanto, diminui as expectativas que se criaram em torno dele.