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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

"Desperdiçou o dinheiro do Al-Hilal": ataque furioso a Inzaghi após a derrota para o Al-Shamal

S. Inzaghi
Al Hilal x Al Fateh
Al Hilal
Al Fateh
Campeonato Saudita
Itália
Arábia Saudita

O técnico italiano perdeu pela segunda vez nesta temporada

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi alvo de duras críticas após a derrota surpreendente diante do Al-Shamal, do Catar, na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Hilal perdeu para o Al-Shamal pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes anteontem, terça-feira, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor, pela terceira rodada da fase de liga da competição asiática.

O jornalista saudita Abdullah Falatah ironizou a forma como Inzaghi conduziu a partida, considerando que ele foi o principal responsável por aquela derrota, por conta das decisões técnicas que tomou.

Falatah afirmou, em declarações aos canais "Thmanyah", que transmitem a Liga Roshn Saudita: "Voltei atrás na afirmação de que o dinheiro é tudo depois do que vi do Al-Hilal. Às vezes você tem o dinheiro, mas vem o seu treinador e estraga todo esse dinheiro".

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E explicou: "O dinheiro não é tudo, é preciso ter um treinador que saiba como administrar esse dinheiro. O time tem jogadores que valem um bilhão (de riais), e aí vem ele (Inzaghi) e coloca todos os titulares no banco de reservas".

E acrescentou: "Ele (Inzaghi) considerou que o Al-Shamal era uma equipe recém-formada, apesar de ter disputado o título da liga catari na temporada passada e de ter jogadores de destaque, à frente deles Riyad Mahrez".

E ponderou: "É verdade que este não é o fim da linha, e não é a partida final da competição, mas o Al-Hilal tem o seu orgulho, e não é aceitável que se renda daquela maneira e deixe todos os titulares fora de campo".

E prosseguiu: "Inzaghi jogou com atletas do segundo escalão, todos distantes do clima dos jogos, e trouxe uma mistura estranha para a derrota. Ele assume a responsabilidade por aquela derrota sem a menor discussão".

E concluiu: "É direito de qualquer treinador fazer a rotação, mas o que aconteceu não foi rotação, foi irresponsabilidade, uma sabotagem do time, e falta de respeito ao time adversário. Por isso Inzaghi mereceu a derrota com justiça".

Vale lembrar que Inzaghi disputou a partida contra o Al-Shamal com apenas 3 jogadores titulares, sendo os laterais Mutaib Al-Harbi e Theo Hernández, e o meio-campista Mohamed Kanno, enquanto apostou nos reservas no restante da escalação.

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