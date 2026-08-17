Fahd Al-Hariifi, ex-astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, lançou um duro ataque à diretoria do Al-Hilal, criticando o que descreveu como o excesso de jogadores estrangeiros no elenco do "Za'im", ao considerar que a manutenção desse número, apesar da saída de vários nomes de destaque, reflete uma situação de desperdício financeiro, e defendendo a necessidade de um controle financeiro que garanta a justiça na disputa entre todos os clubes da Roshn Saudi League.

As declarações de Al-Hariifi surgem em um momento em que o Al-Nassr vive desafios financeiros que afetaram de forma clara suas movimentações no mercado de transferências, depois que os compromissos e as dívidas acumuladas da temporada passada reduziram a capacidade do "Al-Alami" de fechar novas contratações, com exceção do acerto com o português Samu Costa no período atual.

A lenda do Al-Nassr entende que a situação do Al-Hilal levanta diversos pontos de interrogação, especialmente com o clube possuindo um grande número de jogadores estrangeiros apesar da saída de nomes de destaque no período recente, questionando o mecanismo de tratamento da pasta financeira e os critérios de controle impostos aos clubes.

Al-Hariifi disse, em declarações no programa "Dawrina Ghair": "O Al-Hilal tem um desperdício financeiro inconcebível, e não sei onde está o controle financeiro diante do que acontece. Vendo o Neymar para o Brasil, o Marcos Leonardo para a liga holandesa e o Cancelo para o Barcelona, e depois você encontra 17 jogadores estrangeiros restantes no time. Isso, claro, se chama desperdício financeiro".

O ex-astro do Al-Nassr acrescentou: "Toda vez que falamos, dizem-nos que quem trouxe os jogadores foi o príncipe Al-Walid bin Talal, embora alguns digam que a propriedade não foi transferida por completo, e depois dizem que há outras receitas", em referência à polêmica em torno das fontes de financiamento do clube e de sua capacidade de arcar com os custos do elenco atual.

Al-Hariifi prosseguiu com suas críticas, questionando o motivo da diferença dos critérios financeiros entre os clubes, e disse: "Onde está o controle financeiro que joga o Al-Nassr contra a parede? Não há justiça na disputa. É concebível que Al-Walid bin Talal tenha pagado todos os salários atuais? E quem paga o salário do Cancelo, apesar de seu retorno ao time e de sua situação não estar resolvida com o Barcelona?".

Al-Hariifi considerou que a quantidade de pastas abertas dentro do Al-Hilal reflete, do seu ponto de vista, uma situação de desorganização na gestão do elenco, acrescentando: "Há caos e bagunça no Al-Hilal, e não descarto a saída de Karim Benzema, e que tragam um jogador melhor do que ele, assim como Yassine Bounou", lançando assim uma série de especulações sobre o futuro de vários dos principais astros do time.

As declarações de Al-Hariifi abrem um novo debate sobre as diferenças entre os clubes no mercado de transferências, especialmente diante da crise financeira que o Al-Nassr enfrenta, em um momento em que ele entende que alguns outros clubes possuem maior espaço para atuar e gerenciar as pastas de jogadores e salários, algo que, para ele, precisa de mais clareza e controle para garantir a igualdade de oportunidades na disputa.