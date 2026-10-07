Despedida que vem do coração: clubes da Argentina eternizam a última noite de Messi com uma linda história de amor

Em uma noite excepcional que jamais será apagada da memória do futebol argentino, Lionel Messi se despediu de sua torcida à sua maneira, com um gol e duas assistências decisivas que levaram a seleção à vitória por três a zero sobre a seleção do Benin, em sua última partida no estádio Monumental.

E com palavras que saíram do coração, ditas por Messi com os olhos marejados: não quero ir embora daqui, abrindo caminho para uma onda de mensagens de amor e lealdade que tomou conta das contas dos clubes argentinos nas redes sociais, em um cenário em que todas as cores se uniram atrás de um único líder.

Do Newell's Old Boys, o clube que acolheu seus primeiros passos, veio a mensagem mais profunda, com o clube publicando duas fotos, uma de Messi criança com a camisa do time, e outra dele como campeão mundial coroado com seus títulos pela seleção, acompanhadas de uma frase emocionante que dizia: Leo, você fez muito feliz o garoto vindo das Ilhas Malvinas, obrigado.





Já o River Plate escolheu a eternidade como título de sua mensagem, e escreveu: Para sempre, obrigado, capitão, com uma foto reunindo as taças que Messi conquistou com a seleção de seu país.









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E a resposta do Boca Juniors, o rival tradicional, veio para confirmar que Messi é maior do que todas as rivalidades, e escreveu: Obrigado sempre, capitão.









E as mensagens de lealdade se multiplicaram, com o clube San Lorenzo escrevendo: Obrigado pelo futebol, pelo seu amor pela camisa, pela alegria, pelas suas tentativas constantes, e por ser argentino.









Enquanto o clube Independiente resumiu o momento em uma frase eloquente: Uma linda história de amor, muito obrigado, você não deixou nenhum sonho sem realizar.









E o comunicado mais emocionante coube ao clube Huracán, que redigiu uma mensagem extensa que resumiu os sentimentos de um povo inteiro, e que dizia: Gratos para sempre, capitão, por cada alegria, por cada lágrima, e por nos fazer abraçar como nunca havíamos nos abraçado antes, por erguer nossa bandeira ao topo mais alto e realizar o sonho de um país inteiro, as palavras não nos bastam para expressar nossa gratidão, sua magia e tudo o que você nos proporcionou em sentimentos permanecerá gravado em nossos corações para sempre, obrigado por tudo, Lionel Andrés Messi.









E a homenagem não se limitou aos grandes clubes, pois os clubes Barracas Central, Defensa y Justicia e Tigre se juntaram à lista dos que se despediram, com o clube Tigre resgatando as palavras eternas de Messi: Esta camisa foi meu sonho, meu orgulho e minha vida.

Assim foi a noite do Monumental, na qual Messi não apenas se despediu da torcida, mas toda a Argentina se despediu dele, pois ela compreendeu que quem deixou o campo não era apenas um jogador que vestia o número dez, mas sim o sonho que gerações inteiras viveram.















