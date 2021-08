Despedida de Messi do Barcelona tem emoção de grandes ídolos a torcedores anônimos

De Puyol a Ansu Fati, as mansagens foram de lamento pela saída e gratidão pela história deixada pelo argentino

A ruptura entre Barcelona e Lionel Messi, que apesar da vontade mútua de seguirem juntos foram obrigados a tomarem caminhos separados por causa do mecanismo de Fair Play Financeiro de La Liga, causou um impacto gigante no futebol. Não era para ser diferente, uma vez que estamos falando do maior jogador da história de um dos maiores clubes do mundo.

E não é preciso ser, necessariamente, um torcedor do Barcelona para ter se chocado com o divórcio não intencional entre clube e craque – separação que tem muito de sua conta na administração passada, pelos gastos em excesso do ex-presidente Josep Maria Bartomeu que afundaram o gigante do Camp Nou em dívidas em meio a altíssimos salários de seus jogadores.

Mas é óbvio que o impacto fica muito maior se você for envolvido, de alguma forma, com o Barcelona.

As cenas subsequentes ao anúncio oficial do Barcelona de que Messi não jogará mais com a camisa blaugrana mexeu com o mundo, mas balançou especialmente os barcelonista residentes na Catalunha. Alguns deles, inclusive, fizeram vigília no entorno do Camp Nou, na esperança de que algum milagre pudesse surgir para decretar a permanência do ídolo.

Já entre os principais nomes do Barcelona, a maior parte das primeiras horas foram de silêncio. Atual presidente do clube, Joan Laporta concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (06) e lamentou ver Messi sair desta forma. E garantiu que a despedida é definitiva, ainda que muitos tenham uma esperança de algum tipo de reviravolta vindo dos escritórios de La Liga – que já garantiu, através de seu presidente Javier Tebas, que não abrirá nenhum tipo de exceção em suas regulamentações orçamentárias.

Dentre os atletas, alguns ídolos do passado e outros atuais membros do elenco atual escreveram mensagens lamentando a despedida, mas acima de tudo passando um recado de gratidão.

“Nada será mais o mesmo. Nem o Camp Nou, nem a cidade de Barcelona e nem nós mesmos. Depois de mais de 20 anos no clube, você não vai mais vestir a camisa do Barça. Às vezes a realidade é muito dura. Ainda há coisas para serem feitas. Desfrute, se divirta em qualquer lugar que você vá e continue a vencer como você sabe. Nós vamos sentir sua falta aqui”, escreveu o zagueiro Gerard Piqué, ídolo do clube que ainda segue no time principal.

“Você chegou como um garoto e está saindo como melhor jogador da história, tendo feito este clube crescer a tamanha altura e fazendo história tanto individualmente como com o time... Eu posso apenas te desejar o melhor para você e sua família, porque vocês todos merecem. Sentiremos a sua falta”, seguiu o meio-campista Busquets.

Já aposentados dos gramados, o ex-zagueiro Carles Puyol e o ex-meio-campista Xavi também escreveram mensagens em tom de gratidão: “Nós nunca conseguiremos agradecê-lo por tudo o que você nos deu”, disse o primeiro, enquanto o hoje treinador escreveu linhas bem parecidas: “Como um culé, companheiro de time e amigo, eu só posso lhe agradecer por tudo o que você nos deu ao longo destes anos. Independentemente do que você fizer, te desejo o melhor”.

Dentre recados de gratidão feitos por membros atuais do elenco, como os de Philippe Coutinho e Antoine Griezmann, chamou atenção o do jovem Ansu Fati, atacante que apareceu como sensação no primeiro time após subir da base há duas temporadas.

“Qualquer garoto que chega à La Masia (centro das divisões de base do clube) sonha em poder jogar com você. Eu me sinto abençoado por ter conseguido. Quero lhe agradecer por seus gestos em relação a mim nestes dois anos, e por tudo o que eu aprendi... Desejo o melhor para você e para sua família”, concluiu.