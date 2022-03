Despedida da seleção após a Copa? As palavras de Messi após a vitória da Argentina

Em uma possível despedida da seleção argentina, Lionel Messi apresentou uma boa atuação na vitória da albiceleste por 3 a 0 diante da Venezuela, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo 2022, nesta sexta-feira.

O craque argentino, que marcou um dos gols da vitória, reconheceu a incerteza sobre seu futuro na seleção. Isto porque, e com o fim das Eliminatórias se aproximando - a Argentina ainda terá mais dois jogos a fazer, mas fora de casa -, a seleção poderá não jogar mais em sua terra natal antes da disputa do Mundial.

Após o jogo, o camisa 10 foi questionado sobre seu futuro, dizendo que terá que repensar muitas coisas depois da Copa do Mundo, que acontece no Qatar.

"Depois do Mundial não sei. Penso no que vem por aí, no que está mais perto: no Equador (próximo adversário), nos jogos de junho e setembro. Depois da Copa do Mundo, vou ter que repensar muitas coisas, seja por bem ou por mal. Espero que ocorra da melhor maneira", disse Messi.

O craque argentino aproveitou para agradecer a torcida que apoiou o time durante os 90 minutos na Bombonera.

"Sou feliz aqui há muito tempo, desde antes de ganhar a Copa América. É um grupo maravilhoso, pessoas que gostam muito de mim, cada dia mais. Sempre que estou na Argentina, tudo flui naturalmente, é mais fácil dentro de campo, ajuda tudo a ficar mais lindo e mais fácil. Terminamos este último dia antes do Mundial, creio que não voltaremos", completou.

Atuando centralizado, Messi foi responsável pelo terceiro gol que decretou a vitória da Argentina. Agora, o time enfrentará o Equador, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, nesta terça-feira (29), às 20h30 (de Brasília).