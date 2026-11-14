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A seleção de Portugal se prepara para abrir um novo capítulo com a camisa número 7, que esteve associada a Cristiano Ronaldo por longos anos, depois de ter sido decidido entregá-la a Carlos Forbs, ponta do Club Brugge belga, durante o confronto contra a Dinamarca, na noite de sábado, pela quinta rodada da Liga das Nações da Europa.

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A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, no sábado, segundo o jornal “Record” de Portugal, a adoção de um novo design gráfico para a camisa número 7, coincidindo com a partida, em um passo que visa eternizar o legado deixado por Ronaldo com a seleção, depois de o número ter se tornado parte de sua identidade futebolística ao longo de uma carreira internacional que se estendeu por mais de duas décadas.

A federação esclareceu, em seu comunicado, que a camisa terá um design diferente, mantendo o design anterior para documentar a trajetória de Ronaldo com a seleção, apontando que o número continuará associado às memórias, às conquistas e às emoções que o craque português criou com a camisa de seu país.

O comunicado da federação dizia: “Esta é mais uma forma de eternizar o significado de um número extremamente especial e de homenagear o legado que ele representa. Há histórias, memórias, conquistas e emoções que permanecerão para sempre ligadas a Cristiano Ronaldo”.

A federação acrescentou que o novo design carregará a mesma essência e o mesmo orgulho, apesar da diferença em sua forma, enquanto o design anterior permanecerá como testemunho de uma trajetória que descreveu como uma história que jamais será esquecida.

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Carlos Forbs carrega o número temporariamente

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No âmbito técnico, Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, decidiu conceder a camisa número 7 a Carlos Forbs durante o confronto contra a Dinamarca, tornando-o o primeiro a vesti-la após o fim da carreira internacional de Ronaldo.

Mas o fato de Forbs receber o número não significa que ficará com ele de forma permanente, já que as previsões indicam que Rafael Leão, ex-ponta do Milan, da Itália, é o maior candidato a suceder Ronaldo no uso dela na próxima etapa, de acordo com o que informou o jornal “A Bola” de Portugal.

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A escolha de Forbs no momento atual se deve à ausência de Leão nas duas atuais partidas da seleção portuguesa por conta de lesão, o que o impediu de se juntar à lista e de ter a chance de vestir o número que ficou associado a um dos maiores craques da história de seu país.

As regras da Liga das Nações da Europa também desempenham um papel nessa escolha, pois obrigam as seleções participantes a definir os números de seus jogadores de 1 a 23, o que torna necessário atribuir o número 7 a um dos integrantes da lista atual, mesmo com a ausência do maior candidato a vesti-lo de forma permanente.

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Dessa forma, Forbs tem a chance de aparecer com o famoso número diante da Dinamarca, enquanto o futuro da camisa a longo prazo permanece em aberto, à espera do retorno de Leão e da possibilidade de ele assumir a missão como sucessor de Ronaldo.

Fim da era Ronaldo e início de uma nova história

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Ronaldo havia posto fim à sua carreira internacional no início de novembro deste ano, após 23 anos que passou com a camisa da seleção de Portugal, encerrando um capítulo excepcional durante o qual suas conquistas estiveram associadas ao número 7, que se transformou em uma marca de destaque na história da seleção.

Para a torcida portuguesa, o número não era apenas uma escolha nas costas da camisa, mas esteve associado a longos anos de participações, conquistas e momentos criados por Ronaldo, a ponto de ter se tornado difícil separar a identidade do craque português do número que vestiu ao longo de toda a sua carreira.

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Daí a decisão da Federação Portuguesa de mudar o design e manter a versão anterior parecer uma tentativa de unir duas etapas; a primeira eterniza o que Ronaldo ofereceu, e a segunda abre espaço para uma nova geração vestir o número e dar continuidade à trajetória da seleção.